Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафован на 1 млн рублей из-за неправильной маркировки
Останкинский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1 млн руб. из-за отсутствия маркировки «18+» у фильма «Идеальные незнакомцы», в котором демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает ТАСС.
Протокол в отношении онлайн-кинотеатра поступил в суд 21 июня. Он был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.
Ранее по аналогичной статье была оштрафована компания «Фонбет», владеющая телеканалом «ТНТ Music». Причиной для назначения штрафа стало отсутствие маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma.
4 июля Замоскворецкий суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и назначил штраф в 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске». В компании «Ведомостям» заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов.