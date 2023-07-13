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Общество

Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафован на 1 млн рублей из-за неправильной маркировки

Ведомости

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1 млн руб. из-за отсутствия маркировки «18+» у фильма «Идеальные незнакомцы», в котором демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает ТАСС.

Протокол в отношении онлайн-кинотеатра поступил в суд 21 июня. Он был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

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Ранее по аналогичной статье была оштрафована компания «Фонбет», владеющая телеканалом «ТНТ Music». Причиной для назначения штрафа стало отсутствие маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma.

4 июля Замоскворецкий суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и назначил штраф в 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске». В компании «Ведомостям» заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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