Суд оштрафовал «ТНТ Music» по делу о демонстрации ЛГБТ среди детей
Басманный суд Москвы назначил компании «Фонбет ТВ» 1 млн руб. штрафа по делу о демонстрации ЛГБТ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Компания владеет телеканалом «ТНТ Music». Штраф ей назначен по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).
Протокол на компанию был составлен из-за отсутствия маркировки «18+» на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma.
4 июля Замоскворецкий суд Москвы по аналогичному делу признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и назначил штраф в 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске». В компании «Ведомостям» заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.