Суд оштрафовал «ТНТ Music» по делу о демонстрации ЛГБТ среди детей

4 июля Замоскворецкий суд Москвы по аналогичному делу признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным в демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и назначил штраф в 1 млн руб. Поводом стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске». В компании «Ведомостям» заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.