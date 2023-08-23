Роскомнадзор составил третий протокол на «Иви» за демонстрацию ЛГБТ среди детей
Роскомнадзор составил третий протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» из-за демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Дело было зарегистрировано 23 августа в Останкинском районном суде Москвы. Протокол составлен по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Максимальное наказание по статье для юрлиц – штраф до 4 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, содержащих ЛГБТ-сцены. Поводом стала лента «Идеальные незнакомцы». Позже в отношении платформы был составлен второй протокол по той же статье. Останкинский суд Москвы рассмотрит его 29 августа.
Ранее в «Иви» сообщили, что провели работу по ограничению доступа детей к фильмам и сериалам с плашкой «18+». В компании отметили, что продолжают проверку контента.
До этого виновными в демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетний суд признал «Кинопоиск», «Вымпелком» (платформа «Билайн ТВ»), Okko, Start и ряд других сервисов. В каждом случае компаниям назначили штраф 1 млн руб. Причинами составления протоколов стала неверная маркировка фильмов «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, Любовь, Любовь», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.