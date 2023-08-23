Роскомнадзор составил третий протокол на «Иви» за демонстрацию ЛГБТ среди детей

В июле «Иви» уже штрафовали на 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, содержащих ЛГБТ-сцены. Поводом стала лента «Идеальные незнакомцы». Позже в отношении платформы был составлен второй протокол по той же статье. Останкинский суд Москвы рассмотрит его 29 августа.