Суд снова оштрафовал «Вымпелком» за фильм с ЛГБТ без маркировки «18+»

Протокол был составлен в связи с тем, что фильм «Маленькая Италия», в котором есть сцены с ЛГБТ, не имел маркировки «18+». В суде представитель компании заявил, что организация вину не признает, умысла в распространении такой информации не было. Он отметил, что платформа «Билайн ТВ», где был опубликован фильм, доступна по подписке, широкого доступа к ней нет, передает его слова корреспондент агентства.