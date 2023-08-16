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Общество

Суд снова оштрафовал «Вымпелком» за фильм с ЛГБТ без маркировки «18+»

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы назначил компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») штраф в 1 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» при демонстрации ЛГБТ. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Протокол был составлен в связи с тем, что фильм «Маленькая Италия», в котором есть сцены с ЛГБТ, не имел маркировки «18+». В суде представитель компании заявил, что организация вину не признает, умысла в распространении такой информации не было. Он отметил, что платформа «Билайн ТВ», где был опубликован фильм, доступна по подписке, широкого доступа к ней нет, передает его слова корреспондент агентства.

Ранее по теме: Суд оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без маркировки «18+»

10 августа по аналогичному обвинению – по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) – компанию оштрафовали также на 1 млн руб. Речь шла о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.

Тогда в «Вымпелкоме» «Ведомостям» пояснили, что компания поменяла маркировку фильмов сразу же после уведомления Роскомнадзора о нарушениях. При этом в компании отметили, что у онлайн-кинотеатров сейчас нет никаких инструментов, чтобы проверять контент на соответствие новым требованиям, так как не существует реестра подобных материалов. По мнению «Вымпелкома», штрафы необходимо выписывать только в том случае, если онлайн-кинотеатры не устранят нарушения в предписанный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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