Суд снова оштрафовал «Вымпелком» за фильм с ЛГБТ без маркировки «18+»
Протокол был составлен в связи с тем, что фильм «Маленькая Италия», в котором есть сцены с ЛГБТ, не имел маркировки «18+». В суде представитель компании заявил, что организация вину не признает, умысла в распространении такой информации не было. Он отметил, что платформа «Билайн ТВ», где был опубликован фильм, доступна по подписке, широкого доступа к ней нет, передает его слова корреспондент агентства.
10 августа по аналогичному обвинению – по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) – компанию оштрафовали также на 1 млн руб. Речь шла о таких картинах, как «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник» и др.
Тогда в «Вымпелкоме» «Ведомостям» пояснили, что компания поменяла маркировку фильмов сразу же после уведомления Роскомнадзора о нарушениях. При этом в компании отметили, что у онлайн-кинотеатров сейчас нет никаких инструментов, чтобы проверять контент на соответствие новым требованиям, так как не существует реестра подобных материалов. По мнению «Вымпелкома», штрафы необходимо выписывать только в том случае, если онлайн-кинотеатры не устранят нарушения в предписанный срок.