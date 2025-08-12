Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы признал ООО «Кинопоиск» виновным в административном правонарушении по статье о пропаганде ЛГБТ
Онлайн-кинотеатр оштрафован на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).
18 июля суд оштрафовал генерального директора ООО «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 000 руб. за пропаганду ЛГБТ. Сам книжный магазин оштрафован по той же статье (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ) на 800 000 руб.