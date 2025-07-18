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Суд оштрафовал основателя магазина «Фаланстер» на 100 000 рублей

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал генерального директора ООО «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 000 руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сам книжный магазин оштрафован по той же статье (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ) на 800 000 руб.

Наказание для Куприянова стало максимальным, для магазина – минимальным, исходя из размера санкций, указанных в статье КоАП. Юрлица за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут получить штраф до 1 млн руб.

В апреле в отношении организации и ее соучредителя составили административные протоколы об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ). До этого в магазине прошли прокурорские проверки, в результате которых были изъяты некоторые произведения.

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