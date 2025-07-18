Суд оштрафовал основателя магазина «Фаланстер» на 100 000 рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал генерального директора ООО «Фаланстер» Бориса Куприянова на 100 000 руб. за пропаганду ЛГБТ
Наказание для Куприянова стало максимальным, для магазина – минимальным, исходя из размера санкций, указанных в статье КоАП. Юрлица за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут получить штраф до 1 млн руб.
В апреле в отношении организации и ее соучредителя составили административные протоколы об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ). До этого в магазине прошли прокурорские проверки, в результате которых были изъяты некоторые произведения.