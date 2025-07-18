Суд оштрафовал основателя магазина «Фаланстер» на 100 000 рублей

В апреле в отношении организации и ее соучредителя составили административные протоколы об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ). До этого в магазине прошли прокурорские проверки, в результате которых были изъяты некоторые произведения.