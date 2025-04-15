На магазин «Фаланстер» составлен протокол об участии в нежелательной организации

В середине марта публицист Иван Давыдов писал в своем Telegram-канале, что в «Фаланстере» прошла прокурорская проверка. По данным Forbes, в феврале магазин отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный», которую написал Кирилл Медведев (входит в признанное Минюстом иноагентом «Российское социалистическое движение»).