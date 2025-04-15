На магазин «Фаланстер» составлен протокол об участии в нежелательной организации
В отношении московского книжного магазина «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова составлены административные протоколы об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ). Об этом свидетельствуют данные картотеки Тверского районного суда.
Дела были зарегистрированы судом 14 апреля, судебные заседания по ним назначены на 26 мая. В числе других участников дела указана Тверская межрайонная прокуратура Центрального административного округа Москвы.
В середине марта публицист Иван Давыдов писал в своем Telegram-канале, что в «Фаланстере» прошла прокурорская проверка. По данным Forbes, в феврале магазин отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный», которую написал Кирилл Медведев (входит в признанное Минюстом иноагентом «Российское социалистическое движение»).