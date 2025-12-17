В ГД предложили штрафовать за распространение фильмов с дискредитацией ценностей
В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий административную ответственность за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Об этом ТАСС сообщил член комитета нижней палаты по информполитике Антон Немкин.
По его словам, за нарушение требования владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей будут подвергаться административным штрафам. Для граждан они составят до 20 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., а для юридических лиц – до 1 млн руб.
При повторном нарушении размеры штрафов увеличатся. Для граждан они составят до 300 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб. и до 5 млн руб. для юридических лиц.
Кроме того, по словам Немкина, предлагается ввести дополнительные штрафы для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение материалов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.
Для граждан штрафы составят до 5000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юридических лиц – до 700 000 руб. При повторном нарушении суммы штрафов увеличатся до 150 000 руб., 400 000 руб. и 3 млн руб. соответственно.
Немкин добавил, что к ответственности не будут привлекаться, если спорное произведение будет удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения.
Согласно законопроекту, возбуждение дел об административных правонарушениях будет отнесено к компетенции Минкультуры РФ. Если контент не будет удален, то рассмотрение дел перейдет к Роскомнадзору.
6 октября Минкультуры направило на согласование в Минцифры список критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при государственном участии. Согласно перечню, оценка будет осуществляться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования каждый год или по итогам релизов. Вопросы будут касаться оценки уровней эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности, а также «готовности зрителей рекомендовать контент другим пользователям».