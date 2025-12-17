В ГД предложили штрафовать за распространение фильмов с дискредитацией ценностей

6 октября Минкультуры направило на согласование в Минцифры список критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при государственном участии. Согласно перечню, оценка будет осуществляться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования каждый год или по итогам релизов. Вопросы будут касаться оценки уровней эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности, а также «готовности зрителей рекомендовать контент другим пользователям».