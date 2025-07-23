Минкульт прокомментировал закон о защите традиционных ценностей в кино
После принятия Госдумой 22 июля закона о защите традиционных ценностей в киноиндустрии будут также разработаны дополнительные документы, позволяющие определить порядок выдачи заключений о фильмах и взаимодействия Министерства культуры с Роскомнадзором в этой связи, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минкульта.
В ведомстве напомнили, что закон вступает в силу 1 марта 2026 г. Необходимые подзаконные акты будут приняты с учетом этой даты. Их будет прорабатывать министерство совместно с Роскомнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Принятый Госдумой закон подразумевает наделение Минкультуры полномочиями осуществлять запрет в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующим их отрицание. Кроме того, Минкультуры сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение. Целью такого решения является актуализация сведений о запрете распространения фильма среди детей.