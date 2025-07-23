Минкульт прокомментировал закон о защите традиционных ценностей в кино

В ведомстве напомнили, что закон вступает в силу 1 марта 2026 г. Необходимые подзаконные акты будут приняты с учетом этой даты. Их будет прорабатывать министерство совместно с Роскомнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.