Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии
Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли изменения в законодательство, подразумевающие запрет в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Согласно инициативе, в выдаче удостоверения также может быть отказано фильмам, пропагандирующим отрицание ценностей РФ. Кроме того, закон предполагает наделение Министерства культуры РФ полномочиями вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение. Целью такого решения является актуализация сведений о запрете распространения фильма среди детей.
Закон подразумевает, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение или выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также владельцы социальных сетей должны будут вести мониторинг, чтобы выявлять подобный контент.
Соответствующий законопроект прошел стадию первого чтения в Госдуме 24 июня. Тогда «за» документ проголосовали 398 из 411 депутатов, участвующих в принятии решения, «против» – 13. 21 июля четыре собеседника в крупных онлайн-кинотеатрах рассказали «Ведомостям», что из законопроекта о защите традиционных ценностей в киноиндустрии исключили обязательное требование о получении прокатных удостоверений на контент видеосервисов.