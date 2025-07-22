Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Закон подразумевает, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение или выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также владельцы социальных сетей должны будут вести мониторинг, чтобы выявлять подобный контент.