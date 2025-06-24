Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов прошел первое чтение

Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов прошел первое чтениеНо у некоторых депутатов остались вопросы к правоприменительной практике этой инициативы
Госдума на пленарном заседании во вторник, 24 июня, приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий требования о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. «За» документ проголосовали 398 из 411 депутатов, участвующих в принятии решения, «против» – 13.
Инициатива разработана во исполнение указа президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отметил в своем выступлении один из соавторов инициативы – первый заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин: «Политика защиты этих ценностей должна применяться одинаково и в офлайне, и в онлайне, причем она должна быть превентивной».
Назначенный ответственным комитет Госдумы по информполитике, а также комитеты по культуре и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства (назначены соисполнителями) поддержали принятие законопроекта в первом чтении, также уточнил Горелкин. Кроме того, на законопроект, по его словам, был получен положительный отзыв государственно-правового управления президента.
Законопроект о закреплении за видеосервисами обязанности получения прокатных удостоверений на контент был внесен в Госдуму в декабре 2024 г. Помимо Горелкина в качестве его авторов выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), его первый заместитель Марина Ким («Справедливая Россия – За правду»), председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и др.
Удостоверения требуют доработки
Документ представляет собой пакет поправок в уже действующие законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В них предлагается обязать владельцев аудиовизуальных сервисов получать в Минкультуры прокатные удостоверения на весь контент, размещенный в их библиотеках. Также в инициативе предусмотрено дополнительное основание для отказа в выдаче этого удостоверения – наличие материалов, «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Кроме того, законопроект наделяет Министерство культуры полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства.
Согласно действующим правилам, закрепленным в соответствующем постановлении правительства, прокатные удостоверения сейчас должны получать только создатели и прокатчики фильмов. Органом, который уполномочен выдавать такие удостоверения, является Минкультуры. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение министерство может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, и т. д. Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут.
Во время пленарного заседания Госдумы Горелкин также уточнил, что «четкие и понятные для индустрии» критерии для определения того, какие фильмы не соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям, вероятно, разработает Минкультуры совместно с Роскомнадзором. Также он предположил, что необходимо обсудить и вопрос увеличения штрафов за прокат и показ фильмов без прокатного удостоверения. Сейчас, согласно ст. 14.58 КоАП, для юрлиц он составляет от 50 000 до 100 000 руб.
При этом Горелкин уверен, что в законопроекте нет рисков для оттока аудитории на пиратские площадки: «Это как сравнивать мягкое с теплым. Наши онлайн-кинотеатры продолжают активно наращивать свою аудиторию».
Остаются вопросы к правоприменительной практике этой инициативы, отметил на пленарном заседании Госдумы депутат Антон Ткачев («Новые люди»). Пока требования о соответствии традиционным ценностям кажутся довольно размытыми, под них может не подпасть и советская классика, продолжил он: «К примеру, «Ирония судьбы». Надя бросает жениха, уходит к незнакомому мужчине. Это против семейных ценностей?». Защищать традиционные ценности нужно не цензурой, а поддержкой «высоконравственных, человеческих историй», резюмировал он: «Иначе мы рискуем дожить до того дня, когда «Любовь и голуби» признают пропагандой супружеской измены, а «Операцию Ы» – оправданием воровства».
Ранее против законодательной инициативы о получении прокатных удостоверений видеосервисами выступили представители индустрии и профильные ассоциации. Законопроект не учитывает специфику деятельности аудиовизуальных сервисов, в библиотеках которых содержатся сотни тысяч фильмов и эпизодов сериалов, отметили ранее в «Медиа-коммуникационном союзе» (МКС, объединяет медиакомпании – «Первый канал», «Газпром-медиа», «Национальную медиа группу» и др.) и ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и т. д.). А формулировка о запрете пропаганды отрицания и дискредитации традиционных российских духовно-нравственных ценностей сформулирована в законопроекте максимально широко и абстрактно, что приведет к правовой неопределенности и значительным убыткам отрасли, пояснили ранее там же.
«АИВ уже готовит свои предложения по корректировке законопроекта, – заявил «Ведомостям» гендиректор этой ассоциации Алексей Бырдин. – Мы обязательно направим их в профильный комитет для рассмотрения и рассчитываем на то, что конструктивная позиция отрасли будет услышана».
В свою очередь в МКС отметили, что тоже сформулируют предложения по поправкам и направят их в профильный комитет Госдумы после консультаций с участниками союза.
В МКС придерживаются позиции, что весь аудиовизуальный контент независимо от каналов его распространения должен соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям, заявил его представитель: «Но применительно к интернет-среде проектируемое регулирование распространяется лишь на 23 аудиовизуальных сервиса, чья доля в общем объеме потребления видеоконтента в онлайне составляет менее 10%».