Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов прошел первое чтение

Удостоверения требуют доработки

Комитет по информполитике в своем отзыве на законопроект отметили, что поправки необходимо доработать. Распространение обязанности оформления прокатного удостоверения на стриминговую трансляцию кинопроектов в эфире российских обязательных общедоступных телеканалов на видеосервисах, согласно позиции этого комитета, может «создать правовую неопределенность». Поскольку в законе о государственной поддержке кинематографии указано, что в эфире ТВ фильм может быть показан без получения прокатного удостоверения. Кроме того, в ст. 5.1. того же закона уже содержатся такие критерии для отказа в выдаче прокатного удостоверения, как пропаганда педофилии, нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения.

