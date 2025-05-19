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Власти не собираются запрещать «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

19 мая появились сообщения о возможной блокировке фильмов за пропаганду чайлдфри
Максим Цуланов
Pexels
Pexels

Фильмы о Гарри Поттере и сериал «Игры престолов» не имеют прокатных удостоверений из-за ухода из РФ организаций-правообладателей. Об этом заявили в Минкультуры РФ, комментируя сообщения о возможном запрете картин за пропаганду чайлдфри, передает «Интерфакс».

Как уточнили в министерстве, критерии отнесения картин к числу содержащих материалы, пропагандирующие чайлдфри, утверждены Роскомнадзором. Блокировка того или иного контента в сети интернет не входит в полномочия Минкультуры. В Роскомнадзоре сообщили, что выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Фильмы не соответствуют критериям к блокировке и будут доступны, заверили в службе.

Сообщения о возможном запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов» являются мнением «Парламентской газеты». 19 мая издание сообщило со ссылкой на поправку в ведомственный приказ от Минкультуры, что фильмы с пропагандой чайлдфри не смогут получить прокатные удостоверения. Как предположила газета, это может затронуть как картину «Гарри Поттер» и сериал «Игра престолов», так и сериалы «Карточный домик» и «Секс в большом городе».

Чайлдфри – идеология сознательного отказа от рождения детей. Понятие пришло в русский язык из английского и буквально переводится как «свободный от детей». Оно предполагает, что это осознанный выбор человека, который принимает решение не иметь ребенка. Для чайлдфри рождение и воспитание потомства не является смыслом жизни, они предпочитают посвящать свое время и силы себе, своей карьере или другим интересам.

С ноября 2024 г. в России запрещена пропаганда идей бездетности. Тогда президент Владимир Путин подписал закон о запрете чайлдфри-пропаганды в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Такие поправки были введены в ст. 10.6 и 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Ведомости» писали, что всего РКН назвал пять поводов для блокировки сайтов и страниц с идеологией чайлдфри.

Ограничения будут грозить при распространении информации, которая оправдывает отказ от деторождения, описывает или обосновывает преимущества чайлдфри, формирует положительное отношение к бездетности или формирует «искаженный» образ беременности, материнства, отцовства и детства, сказано в проекте документа. Блокировка не коснется информации о монашестве, обете безбрачия (целибат) и отказе от деторождения на религиозной основе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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