Власти не собираются запрещать «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

Чайлдфри – идеология сознательного отказа от рождения детей. Понятие пришло в русский язык из английского и буквально переводится как «свободный от детей». Оно предполагает, что это осознанный выбор человека, который принимает решение не иметь ребенка. Для чайлдфри рождение и воспитание потомства не является смыслом жизни, они предпочитают посвящать свое время и силы себе, своей карьере или другим интересам.