Мосбиржа провела дискретный аукцион по ценным бумагам «Южного Кузбасса»

21 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия за восемь месяцев текущего года нарастила экспорт угля на 7,2%. Он также напомнил о мерах поддержки угольной промышленности. В частности, компаниям, на которые приходится 93% добычи, предоставили отсрочки по налогам и страховым взносам на 75 млрд руб. Также были запущены программы финансового оздоровления и оказана адресная помощь через профильные подкомиссии.