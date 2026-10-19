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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа провела дискретный аукцион по ценным бумагам «Южного Кузбасса»

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

По ценным бумагам угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел») проводился дискретный аукцион с 14:41 до 15:11 мск, сообщала Мосбиржа.

Причиной стало повышение цены более чем на 20% в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 14:37 мск цена достигла 748 руб. – отклонение составляло 21,43%.

По данным на 17:01 мск акции «Южного Кузбасса» стоят 750 руб. Объем торгов за день достиг 3,87 млн руб.

Акции группы «Мечел» к этому времени приблизились к минимуму за день, однако остались в плюсе. Ценные бумаги торгуются по 44,01 руб., что на 0,48% больше значения закрытия.

21 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия за восемь месяцев текущего года нарастила экспорт угля на 7,2%. Он также напомнил о мерах поддержки угольной промышленности. В частности, компаниям, на которые приходится 93% добычи, предоставили отсрочки по налогам и страховым взносам на 75 млрд руб. Также были запущены программы финансового оздоровления и оказана адресная помощь через профильные подкомиссии.

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