Лавров назвал религиозный фактор одной из причин конфликта на Украине
Одной из причин начала конфликта на Украине стала линия на подрыв канонической Украинской православной церкви, которую начал бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
«Мы прежде всего боремся за права наших людей во всех сферах, в религиозной в том числе, но и в языковой, боремся за права русских людей», – заявил Лавров.
Он отметил, что также Москва борется за права русскоязычного населения, которое находится на подконтрольных Украине территориях. По его словам, Киев, который поддерживают европейские элиты, нацелен на уничтожение неотъемлемых прав людей.
19 октября российский министр провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в правительственном квартале иранской столицы.
В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. Представители арабских монархий просили российского министра «повлиять» на Тегеран в вопросе его действий, связанных с судоходством в Персидском заливе.
В ходе рабочего визита в Тегеран главу российского МИДа примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.