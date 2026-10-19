Лавров приветствовал формирование Мекканского оборонного пакта

В подключении к работе с пактом заинтересованы и другие страны Ближнего Востока, добавил министр. «Если на каком-то этапе будет сочтено руководством Исламской Республики Иран, что контакты с этой структурой могут способствовать продвижению задач мира и свободного развития, мы с уважением отнесемся к такому выбору наших друзей», – подчеркнул он.