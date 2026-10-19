Лавров приветствовал формирование Мекканского оборонного пакта
Россия приветствует объявление о формировании Мекканского оборонного пакта, объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ведомостей».
В подключении к работе с пактом заинтересованы и другие страны Ближнего Востока, добавил министр. «Если на каком-то этапе будет сочтено руководством Исламской Республики Иран, что контакты с этой структурой могут способствовать продвижению задач мира и свободного развития, мы с уважением отнесемся к такому выбору наших друзей», – подчеркнул он.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор предусматривает сотрудничество в обмене разведданными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности. В МИД Турции сравнили Мекканское соглашение о защите с пятой статьей Устава НАТО о коллективной обороне.
23 августа Иран пригласили вступить в оборонительный союз Турции и Пакистана.