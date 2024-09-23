Движение чайлдфри: что это и чем грозит его пропагандаВ России хотят запретить идеологию отказа от рождения детей
23 сентября 2024 г. правительство РФ концептуально поддержало законопроект, вводящий штрафы за пропаганду чайлдфри – идеологии сознательного отказа от рождения детей. «Ведомости» объясняют, откуда взялось это явление и с чем оно связано.
Понятие «сhildfree» пришло в русский язык из английского и буквально переводится как «свободный от детей». Оно предполагает, что это осознанный выбор человека, который принимает решение не иметь ребенка. Для чайлдфри рождение и воспитание потомства не является смыслом жизни, они предпочитают посвящать свое время и силы себе, своей карьере или другим интересам.
История движения чайлдфри
Появление людей, которые сознательно решили не иметь детей, социологи связывают с контрацептивной революцией в 1960-е гг. и массовым распространением противозачаточных средств. Сам термин «чайлдфри» появился немного позже – в 1970-х в США, став антитезой к другому понятию – «childless» («бездетный»), которое означает, что детей «недостает» и они желанны.
Идеи антинатализма – философской позиции, негативно оценивающей воспроизведение потомства, были известны еще с античных времен. Их разделяли такие известные философы, как Софокл, Шопенгауэр, Гейне и др. Главный аргумент сторонников этой позиции заключался в том, что отказ от рождения детей может решить проблему перенаселения и вытекающих из него проблем голода и истощения энергетических ресурсов.
Как отмечают ученые, массовый характер сознательная бездетность стала приобретать в конце XX века, сопровождаясь радикальным изменением ценностей материнства и родительства. Последователи идеи чайлдфри объясняют свой выбор желанием карьерного роста, боязнью потерять работу, страхом перед родами, ответственностью за ребенка, смертью детей, финансовыми проблемами, возможностью оказаться плохим родителем, по причине не привитого или неразвитого родительского (материнского) инстинкта.
Где движение получило распространение
Явление чайлдфри чаще всего фиксировалось исследователями этой проблемы в экономически благополучных странах, где постоянно увеличивается число людей детородного возраста, добровольно отказывающихся от рождения детей, в ряде случаев использующих добровольную стерилизацию. Например, в Соединенных Штатах Америки движение «свободных от детей» имеет широкую поддержку и насчитывает уже более 40 организаций, каждая из которых объединяет несколько тысяч участников.
В 1984 г. в Ванкувере был основан Международный социальный клуб «No kidding!», название в переводе с английского означает без детей. Сегодня эта организация имеет филиалы в крупных городах Канады и США, в каждом числится около 150 активных членов. Также филиалы данного клуба существуют в Испании, Италии и Новой Зеландии.
В 2000 г. в Великобритании появилось первое в мире политическое движение «Kidding Aside» (Британская ассоциация без детей), которое поставило своей целью проводить различные кампании за права бездетных британцев. Оно также работает над продвижением идеи о жизни без детей, как законной и равной альтернативы родительству и кампаниями, декларирующими равенство возможностей для людей без детей в сфере занятости и в отношении налогового законодательства Великобритании.
Согласно данным организации экономического сотрудничества и развития, среди женщин, рожденных в 1960 г., 17% жительниц США к 40 годам были бездетны, 22% – в Великобритании, 19% – в Финляндии и Нидерландах, 17% – в Италии и Ирландии, от 12% до 14% – в Испании, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции.
В Южной Корее также появились поколения Сампо и N-по, отказывающиеся от свиданий, брака и рождения детей из-за социально-экономических проблем.
Чайлдфри в России
В России понятие «чайлдфри» стало появляться лишь в начале 2000-х. Так 20 декабря 2004 г. в России заявило о себе виртуальное сообщество «Свободных от детей», состоявшее на тот момент из почти 500 человек. К 2014 г. количество его участников увеличилось в 10 раз и достигло 5000 человек. На сегодняшний день в социальной сети «ВKонтакте» число участников различных групп придерживающихся философии «чайлдфри» составляет порядка 30 000 пользователей.
Возраст участников таких сообществ находится в диапазоне от 20 до 35 лет, 80% имеют высшее образование, у 75% есть постоянный партнер и 50% живут с ним вместе. Российские чайлдфри не имеют каких-либо организаций или клубов, не ведут политической деятельности, их коммуникация осуществляется исключительно в интернете.
Отношение общества
Негативное отношение к чайлдфри в основном наблюдается в странах с высокой религиозностью населения, где желание не иметь детей считается грехом и нарушением природных законов. Например, некоторые религиозные консерваторы заявляли, что чайлдфри – это восстание против Бога, бывший папа римский Иоанн Павел II осуждал женатые пары, желающие быть бездетными, а патриарх Кирилл упоминал «childfree» наряду с «многими другими "вирусами", которые разрушают традиционные семейные ценности». В Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), был наложен запрет на продажу противозачаточных средств в двух крупнейших городах страны – Мазари-Шарифе и Кабуле.
Также отношение к чайлдфри в обществе не редко связывают с экономическими причинами. Согласно исследованиям демографа Алессандро Чиньо, обеспечение старости является стимулом для заведения детей и доминирующим фактором для увеличения рождаемости, а охват населения пенсионной системой ее уменьшает. В странах, где пенсия доступна только отдельным категориям граждан, или еще не пройден демографический переход, например, в ряде стран Африки, где пожилые люди в случае утраты трудоспособности могут рассчитывать только на своих детей и внуков, женщины вынуждены рожать как можно больше детей, чтобы те обеспечили их старость.
По данным за 2022 г., доля женской занятости в ряде стран мира в общем числе работающих граждан уже превысила 51-52%. В России этот показатель достиг 49%.
При этом, согласно данным исследования Всемирного банка, только 78 стран мира – менее половины – предоставляют ту или иную финансовую или налоговую поддержку родителям с маленькими детьми. Лишь в 62 странах – менее чем в одной трети – есть стандарты качества услуг по уходу за детьми, в отсутствие которых женщинам совсем непросто принять решение о том, стоит ли выходить на работу, если у них есть дети, о которых нужно заботиться.
Законы и наказание за пропаганду чайлдфри
В России в 2013 г. по решению прокуратуры Санкт-Петербурга руководство «ВКонтакте» заблокировало несколько групп, в которых общались сторонники идеологии чайлдфри. В 2015-м блокировке подвергся аккаунт основателя российского движения Эдварда Лисовского.
В 2018 г. Общероссийское общественное движение «За жизнь!» направило обращение Владимиру Путину с инициативой блокировать сообщества чайлдфри в социальных сетях.
Осенью 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей, но в марте 2023 г. его сняли с рассмотрения. В июне 2024 г. вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости пресекать пропаганду чайлдфри, потому что она является оружием против молодого поколения. Позже заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов причислил «свободных от детей» к идеологиям экстремистской направленности и сообщил, что для защиты ценностей россиян ведется разработка законопроекта о запрете чайлдфри. В сентябре 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за запрет чайлдфри.
23 сентября 2024 г. правительство РФ концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии сознательного отказа от рождения детей.
Если закон будет принят, изменения будут внесены в КоАП РФ, пропаганда отказа от деторождения (или движения чайлдфри) по суровости наказания может быть приравнена к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Согласно действующему законодательству, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола наказывается штрафом в размере от 50 до 100 000 рублей для граждан и от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц, для юридических лиц – штрафом от 800 000 до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. За те же действия, совершаемые через СМИ или интернет, юрлицам грозит штраф до 4 млн руб.
В СССР проблему низкой рождаемости решали рублем: бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Налог был введен в 1941 г. и отменен лишь 1 января 1992 г.
В Китае стимулировать рождаемость решили при помощи местного бизнеса. Одно из крупнейших в мире туристических онлайн-агентств ввело для своих сотрудников субсидии по уходу за детьми. Работники со стажем в компании не менее трех лет будут получать ежегодную премию в размере 10 000 юаней (126 000 руб.) на каждого новорожденного до достижения им пятилетнего возраста. В Южной Корее также придумали свой подход, который предполагает наем низкооплачиваемых домработников-иностранцев, чтобы уменьшить южнокорейским женщинам нагрузку по дому и побудить их заводить детей.