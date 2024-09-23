При этом, согласно данным исследования Всемирного банка, только 78 стран мира – менее половины – предоставляют ту или иную финансовую или налоговую поддержку родителям с маленькими детьми. Лишь в 62 странах – менее чем в одной трети – есть стандарты качества услуг по уходу за детьми, в отсутствие которых женщинам совсем непросто принять решение о том, стоит ли выходить на работу, если у них есть дети, о которых нужно заботиться.