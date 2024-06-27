В России готовится проект о нераспространении идеологии чайлдфри

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри – такого течения, которое ограничивает распространение и говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, много», – отметил он.