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В России готовится проект о нераспространении идеологии чайлдфри

Ведомости

В России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри (отказа от рождения детей). Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри – такого течения, которое ограничивает распространение и говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, много», – отметил он.

Вуколов пояснил, что подобные законопроекты должны защитить ценности российского народа. Основной задачей он назвал охрану семьи.

В кулуарах форума Вуколов пояснил «РИА Новости», что в связи с недопущением распространения идеологии чайлдфри есть «предложение депутатов», за которым Минюст собирается «пристально следить».

«Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности», – добавил он.

Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать. В ноябре 2023 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что на Западе доминирует идеология смерти, которая включает и идеи чайлдфри.

В сентябре 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. В пояснительной записке авторы отмечали, что зарубежная идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения. Отказ от рождения детей, по их мнению, идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Законопроект сняли с рассмотрения в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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