В России готовится проект о нераспространении идеологии чайлдфри
В России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри (отказа от рождения детей). Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри – такого течения, которое ограничивает распространение и говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, много», – отметил он.
Вуколов пояснил, что подобные законопроекты должны защитить ценности российского народа. Основной задачей он назвал охрану семьи.
В кулуарах форума Вуколов пояснил «РИА Новости», что в связи с недопущением распространения идеологии чайлдфри есть «предложение депутатов», за которым Минюст собирается «пристально следить».
«Будем смотреть, какие предложения есть… Это важный вопрос, и надо каким-то образом на это реагировать. Это вопросы, связанные с пропагандой бездетности», – добавил он.
Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать. В ноябре 2023 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что на Западе доминирует идеология смерти, которая включает и идеи чайлдфри.
В сентябре 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. В пояснительной записке авторы отмечали, что зарубежная идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения. Отказ от рождения детей, по их мнению, идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Законопроект сняли с рассмотрения в марте 2023 г.