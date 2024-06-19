Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в страны, где можно менять пол

Володин отметил, что в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, а в 10 странах Европы нет возрастных ограничений для смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для смены пола несовершеннолетними. В США детям с шести лет рекомендуют гормональную терапию, а с 12 лет могут проводить хирургические операции по смене пола.