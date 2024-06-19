Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в страны, где можно менять пол
Необходимо ввести запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, вопрос будет рассмотрен 19 июня в рамках заслушивания итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.
Володин отметил, что в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, а в 10 странах Европы нет возрастных ограничений для смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для смены пола несовершеннолетними. В США детям с шести лет рекомендуют гормональную терапию, а с 12 лет могут проводить хирургические операции по смене пола.
Председатель Госдумы напомнил, что в России действует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и операции по смене пола. Люди, сменившие пол за рубежом, не имеют права усыновлять или брать под опеку детей из России, а гражданам США запрещено усыновлять российских детей.
«Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду», – подчеркнул Володин.
21 ноября 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его словам, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.
С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.