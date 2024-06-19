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Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в страны, где можно менять пол

Ведомости

Необходимо ввести запрет на усыновление российских детей для граждан государств, в которых разрешена смена пола. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, вопрос будет рассмотрен 19 июня в рамках заслушивания итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Володин отметил, что в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность, а в 10 странах Европы нет возрастных ограничений для смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для смены пола несовершеннолетними. В США детям с шести лет рекомендуют гормональную терапию, а с 12 лет могут проводить хирургические операции по смене пола.

Председатель Госдумы напомнил, что в России действует запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и операции по смене пола. Люди, сменившие пол за рубежом, не имеют права усыновлять или брать под опеку детей из России, а гражданам США запрещено усыновлять российских детей.

«Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду», – подчеркнул Володин.

21 ноября 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его словам, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.

С января 2013 г. так называемый «закон Димы Яковлева» запрещает усыновление детей гражданами США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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