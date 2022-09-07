В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Поправки предлагается внести в п. 4 ч. 2 ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В существующей редакции закона указано, что запрещенной к распространению среди детей является информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт словами: «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».