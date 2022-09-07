В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Курултай Башкортостана и представляющие в Госдуме республику депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий запрет на распространение информации об идеологии чайлдфри (бездетности) среди детей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Поправки предлагается внести в п. 4 ч. 2 ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В существующей редакции закона указано, что запрещенной к распространению среди детей является информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт словами: «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «зарубежная идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».
«Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – считают авторы.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ) уже внесла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан. Также председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, устанавливающего новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений.