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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Ведомости

Курултай Башкортостана и представляющие в Госдуме республику депутаты Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий запрет на распространение информации об идеологии чайлдфри (бездетности) среди детей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки предлагается внести в п. 4 ч. 2 ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В существующей редакции закона указано, что запрещенной к распространению среди детей является информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Авторы законопроекта предлагают дополнить пункт словами: «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «зарубежная идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

«Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – считают авторы.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ) уже внесла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан. Также председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, устанавливающего новый порядок привлечения к ответственности за пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных