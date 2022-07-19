«Единая Россия» не поддержала законодательный запрет на отрицание семейных ценностей

«Возьмите хасидов, у них жесткий домострой, некоторым он диким кажется, но они так живут. У староверов свои обычаи, которые многим кажутся странными. А домашние побои, за которые у нас административка, – это какие ценности? – сказал депутат «Ведомостям». – Что, например, делать с экранизациями Набокова?» Останина возражает, что определение традиционным ценностям давать не нужно: «Это союз между мужчиной и женщиной. В указе президента не пропишешь же, что такое любовь?»