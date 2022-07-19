«Единая Россия» не поддержала законодательный запрет на отрицание семейных ценностей

«Единая Россия» не поддержала законодательный запрет на отрицание семейных ценностейЭксперты говорят, что принятие такого закона ударило бы по киноиндустрии
В Госдуму 18 июля внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан любого возраста. Его авторами выступила глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), депутат-коммунист Алексей Корниенко, Яна Лантратова и Николай Бурляев от «Справедливой России», а также Алексей Журавлев из фракции ЛДПР.
В частности, п. 6 ст. 10 закона об информации (в нем сейчас прописано, что нельзя распространять сведения, направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти) предложено дополнить запретом на публичное «отрицание семейных ценностей», а также пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Корреспондирующие правки депутаты предложили внести в законодательство о СМИ и о киноиндустрии (прокатное удостоверение на фильм не будет выдаваться, если он содержит материалы с соответствующей пропагандой).
«Публичное одобрение и признание таких [нетрадиционных] отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», – говорится в пояснительной записке.
Инициатива в данном виде может сказаться на производстве российского контента. Законопроект может коснуться производства «новых кинолент, которые только будут получать прокатные удостоверения», отмечает руководитель исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов: «Он не должен затрагивать уже вышедшие в прокат кинокартины». Ограничения при производстве национального контента «в условиях необходимости оперативного импортозамещения кинокартин точно не пойдут на пользу отрасли», уверен исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев.
«Авторам инициативы необходимо дать очень четкое определение пропаганды, – говорит Иванов. – Будет ли относиться к таковой наличие персонажа ЛГБТ в сюжете проекта». То есть требуется «провести четкую границу» между демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, отмечает он, а также определиться, кто будет определять эту границу.
«Если посмотреть на ситуацию в ретроспективе, [при существовании такого закона в прошлом] фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" Владимира Меньшова, "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского, "Полеты во сне и наяву" Романа Балаяна, "Осенний марафон" Георгия Данелии зритель бы никогда не увидел», – отмечает Малышев.
Против инициативы коллег выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), который ранее поддерживал идею спикера нижней палаты Вячеслава Володина о разработке схожего по замыслу законопроекта о введении ответственности в КоАП за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста. Он сказал ТАСС, что работа над аналогичным документом уже ведется в комитете.
Зампред думского комитета по информационной политике Евгений Попов («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что партия документ оппозиции не изучала, но сам он считает его «сырым» и «куцым». Из него непонятно, что такое семейные ценности, говорит Попов.
«Возьмите хасидов, у них жесткий домострой, некоторым он диким кажется, но они так живут. У староверов свои обычаи, которые многим кажутся странными. А домашние побои, за которые у нас административка, – это какие ценности? – сказал депутат «Ведомостям». – Что, например, делать с экранизациями Набокова?» Останина возражает, что определение традиционным ценностям давать не нужно: «Это союз между мужчиной и женщиной. В указе президента не пропишешь же, что такое любовь?»
«Под видом юридико-технических уточнений авторы инициативы впервые в истории нашего законодательства связывают проблему насильственных преступлений на сексуальной почве (имеется в виду, в частности, борьба с пропагандой педофилии. – «Ведомости») с нетрадиционными сексуальными отношениями», – отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.
В сентябре 2014 г. Конституционный суд (КС) вынес постановление по результатам проверки конституционности ч. 1 ст. 6.21 КоАП («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту семьи и детства и предотвращение причинения вреда здоровью несовершеннолетних и при этом не ограничивает права граждан на сексуальное автоопределение, не запрещает и не порицает нетрадиционные сексуальные отношения.
Внесение в Госдуму новой инициативы можно считать попыткой преодоления законодателем прежней позиции КС, хотя законом «О Конституционном суде» это запрещено, считает судья в отставке Тамара Морщакова. «Постановление КС не будет отменяться, и неизвестно, пойдет ли КС на то, чтобы отказаться совсем от своей позиции, – он может распространить ее не только на несовершеннолетних, но и на другие возрастные категории», – отмечает Морщакова. После поправок 2020 г. в ст. 72 Конституции появилось упоминание «брака как союза мужчины и женщины», а в ст. 114 – необходимости «укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».