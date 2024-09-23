Правительство России поддержало проект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри (отказа от рождения детей). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабинета министров.
Законопроект предусматривает административную ответственность за пропаганду отказа от рождения детей. В проекте отзыва отмечается, что нормы КоАП РФ и отраслевого закона «применяются в системном единстве», поэтому критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения с внесением соответствующих изменений в отраслевое законодательство.
В конце июня заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) сообщил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Вуколов пояснил, что подобные инициативы должны «защитить ценности российского народа». Основной задачей он назвал охрану семьи.
Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать. В ноябре 2023 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что на Западе доминирует идеология смерти, которая включает и идеи чайлдфри.
Похожая инициатива была внесена в Госдуму в сентябре 2022 г. Тогда речь шла о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. В пояснительной записке авторы отмечали, что зарубежная идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения. Законопроект сняли с рассмотрения в марте 2023 г.