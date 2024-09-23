Правительство России поддержало проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать. В ноябре 2023 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что на Западе доминирует идеология смерти, которая включает и идеи чайлдфри.