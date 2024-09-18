Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России
Движение чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей) следует запретить в России на законодательном уровне. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
«Изначально, когда феминизм только зарождался, в его основе была хорошая идея – бороться за равноправие женщин. Однако на Западе феминизм выродился, радикализировался. <...> Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», – сказала она, отвечая на вопрос, чем отличается женское движение в России от «воинствующего феминизма».
Комментируя проведение Евразийского женского форума, Матвиенко отметила, что он выступает за сохранение «традиционных ценностей всего человечества», в том числе возможности самореализации женщин при условии реализации ее «главной миссии – мамы, бабушки, жены». Председатель Совета Федерации выразила мнение, что в России перед женщинами уже давно не стоит выбор между карьерой и семьей.
Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать.
На следующий день заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Он уточнил, что есть «предложение депутатов», за которым Минюст собирается «пристально следить».