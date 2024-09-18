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Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России

Ведомости

Движение чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей) следует запретить в России на законодательном уровне. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».

«Изначально, когда феминизм только зарождался, в его основе была хорошая идея – бороться за равноправие женщин. Однако на Западе феминизм выродился, радикализировался. <...> Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», – сказала она, отвечая на вопрос, чем отличается женское движение в России от «воинствующего феминизма».

Комментируя проведение Евразийского женского форума, Матвиенко отметила, что он выступает за сохранение «традиционных ценностей всего человечества», в том числе возможности самореализации женщин при условии реализации ее «главной миссии – мамы, бабушки, жены». Председатель Совета Федерации выразила мнение, что в России перед женщинами уже давно не стоит выбор между карьерой и семьей.

Российские власти ранее неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. 26 июня, выступая на ПМЮФ, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри оружием против молодого поколения и призвала ее пресекать.

На следующий день заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Он уточнил, что есть «предложение депутатов», за которым Минюст собирается «пристально следить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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