В Воронежской области умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в сентябре

28 сентября Гусев сообщил о четырех пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж, среди которых трое детей и одна женщина. Мальчик 2022 г. р. и девочка 2019 г. р. были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ребенку 2015 г. р. медпомощь оказали на месте, женщина 1989 г. р. получила травмы средней тяжести. В результате атаки в городе сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В нескольких многоквартирных и частных домах повреждены остекление и кровля, посечены автомобили.