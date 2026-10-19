В Воронежской области умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в сентябре
В реанимации скончался мальчик 2022 г. р., получивший тяжелые ранения во время атаки украинского беспилотника на пригород Воронежа 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии после госпитализации. Почти месяц врачи боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким ребенка. Он добавил, что власти региона продолжат оказывать семье всю необходимую помощь.
При той же атаке пострадала сестра мальчика, она продолжает лечение. Гусев пожелал девочке скорейшего выздоровления.
28 сентября Гусев сообщил о четырех пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж, среди которых трое детей и одна женщина. Мальчик 2022 г. р. и девочка 2019 г. р. были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ребенку 2015 г. р. медпомощь оказали на месте, женщина 1989 г. р. получила травмы средней тяжести. В результате атаки в городе сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В нескольких многоквартирных и частных домах повреждены остекление и кровля, посечены автомобили.
Воронежская область регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Минувшей ночью над одним городским округом и 11 районами региона были сбиты 18 беспилотников, обошлось без пострадавших. 15 октября силы ПВО сбили 33 дрона и несколько реактивных воздушных целей над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области.