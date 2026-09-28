Трое детей и женщина пострадали при атаке БПЛА в Воронеже

20 сентября при другой атаке на Воронежскую область пострадали два человека, в том числе ребенок. Мальчика 2012 г. р. госпитализировали, состояние второго пострадавшего оценивалось как средней тяжести. Силы ПВО в тот день уничтожили 43 беспилотника над тремя городскими округами и девятью районами региона. 10 сентября при падении БПЛА на частный дом в Борисоглебске погибла женщина, еще два человека пострадали.