Трое детей и женщина пострадали при атаке БПЛА в Воронеже
Трое детей и женщина пострадали в результате падения беспилотников в Воронеже 28 сентября, сообщил губернатор области Александр Гусев. Девочка 2022 г. р. и мальчик 2019 г. р. госпитализированы в тяжелом состоянии. Ребенку 2015 г. р. медицинскую помощь оказали на месте, женщина 1989 г. р. находится в больнице в состоянии средней тяжести.
По словам Гусева, ночью и утром силы ПВО обнаружили и уничтожили около 20 БПЛА над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона. В городе сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В нескольких многоквартирных и частных домах повреждены остекление и кровля, посечены автомобили. На местах падения обломков работают оперативные службы.
25 сентября в результате массированной атаки на Воронеж число пострадавших выросло до 14 человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. Над городом и как минимум шестью районами области тогда уничтожили 88 беспилотников. Обломки повредили жилые, нежилые и производственные здания и автомобили, в нескольких местах начались пожары.
20 сентября при другой атаке на Воронежскую область пострадали два человека, в том числе ребенок. Мальчика 2012 г. р. госпитализировали, состояние второго пострадавшего оценивалось как средней тяжести. Силы ПВО в тот день уничтожили 43 беспилотника над тремя городскими округами и девятью районами региона. 10 сентября при падении БПЛА на частный дом в Борисоглебске погибла женщина, еще два человека пострадали.