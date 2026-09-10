При ударе беспилотника в Воронежской области погибла женщина
Жительница Воронежской области погибла при падении беспилотника на частный дом в Борисоглебске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 г. р. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», – написал он в Telegram.
Над шестью районами и одним городским округом региона сбили 19 беспилотников. В пожаре от падения БПЛА уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление многоквартирного и частного домов, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.
За ночь 10 сентября силы ПВО уничтожили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.