При ударе беспилотника в Воронежской области погибла женщина

Над шестью районами и одним городским округом региона сбили 19 беспилотников. В пожаре от падения БПЛА уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление многоквартирного и частного домов, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.