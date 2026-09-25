Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до 14
Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Воронеж увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин, передает ИС «Вести».
По словам министра, медицинская помощь потребовалась 14 людям, трое находятся в тяжелом состоянии.
Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом и как минимум шестью районами области было уничтожено 88 беспилотников. Тогда он писал, что в облцентре были ранены четыре человека. В Воронеже продолжается обход территорий и фиксация повреждений. В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна. Зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломки БПЛА повредили несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов спровоцировали пожары. По словам Гусева, в разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников.
За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 592 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Крыма и над акваторией Черного моря.