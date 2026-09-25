Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до 14

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом и как минимум шестью районами области было уничтожено 88 беспилотников. Тогда он писал, что в облцентре были ранены четыре человека. В Воронеже продолжается обход территорий и фиксация повреждений. В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна. Зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломки БПЛА повредили несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов спровоцировали пожары. По словам Гусева, в разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников.