Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Воронежскую область
Два жителя Воронежской области пострадали в результате ночной атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Среди раненых – мальчик 2012 г. р. Его доставили из пригородного района в областную детскую больницу. В другом муниципалитете пострадал мужчина 1989 г. р. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. В трех пригородных районах области обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобилей. Еще в одном муниципалитете детали сбитого дрона посекли фасад и кровлю нескольких построек, грузовой транспорт.
Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА в небе над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области. Над территорией России средства противовоздушной обороны ликвидировали 1110 беспилотников. Массированной атаке подверглась Московская область: двое погибли. 338 дронов сбили на подлете к Москве.