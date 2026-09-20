Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Воронежскую область

Среди раненых – мальчик 2012 г. р. Его доставили из пригородного района в областную детскую больницу. В другом муниципалитете пострадал мужчина 1989 г. р. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. В трех пригородных районах области обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобилей. Еще в одном муниципалитете детали сбитого дрона посекли фасад и кровлю нескольких построек, грузовой транспорт.