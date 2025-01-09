За что могут заблокировать сайты с чайлдфри-пропагандой

«Если и есть неоднозначное отношение россиян к законам о запрете чайлдфри, то оно, скорее всего, связано с тем, что именно эти граждане не знакомы с данной идеологией, так как не страдают от ее пропаганды», – считает первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее мнению, пропаганда бездетности направлена преимущественно на девушек и женщин в репродуктивном возрасте.