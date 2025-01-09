За что могут заблокировать сайты с чайлдфри-пропагандой

За что могут заблокировать сайты с чайлдфри-пропагандойОграничены будут материалы с «искаженным» образом материнства и беременности
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предложила критерии оценки для блокировки сайтов с пропагандой чайлдфри (идеология отказа от деторождения). Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Всего Роскомнадзор назвал пять поводов для блокировки сайтов и страниц с чайлдфри-идеологией, следует из документа. Так, в реестр запрещенных материалов попадет информация, которая оправдывает отказ от деторождения, описывает или обосновывает преимущества чайлдфри (в том числе над деторождением).
Сайт также может быть заблокирован, если информация на нем формирует положительное отношение к бездетности или формирует «искаженный» образ беременности, материнства, отцовства и детства, сказано в проекте документа.
Блокировка не коснется информации о монашестве, обете безбрачия (целибат) и отказе от деторождения на религиозной основе, следует из проекта приказа. При этом такие материалы должны основываться на «внутренних установлениях централизованных религиозных организаций», уточняется там.
Роскомнадзор планирует начать блокировать сайты с чайлдфри-идеологией с 1 сентября 2025 г., следует из проекта приказа.
Пропаганда идей бездетности запрещена в России с ноября 2024 г. Тогда президент Владимир Путин подписал закон о запрете чайлдфри-пропаганды в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Такие поправки были введены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации (№ 149-ФЗ от 27.07.2006).
Тогда же Путин подписал закон, вводящий административные штрафы за распространение идей бездетности по ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Штрафы для граждан составляют 50 000–100 000 руб., для должностных лиц – 100 000–200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).
Если физические и должностные лица вели пропаганду чайлдфри в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в 2 раза. Для юрлиц наказание в таком случае составит от 1 млн до 2 млн руб.
Штрафы за пропаганду чайлдфри в интернете выше: 200 000–400 000 руб. для граждан, 400 000–800 000 руб. для должностных лиц и 2–5 млн руб. для юрлиц.
Во время рассмотрения в Госдуме пакета законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри большинство россиян считали, что штрафовать людей за пропаганду бездетности не стоит (48% опрошенных). Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 44% граждан выступили за введение таких штрафов, а остальные 8% затруднились выразить свое отношение к законодательной инициативе. ВЦИОМ провел опрос 29 сентября 2024 г., в нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, метод – телефонное интервью.
«Если и есть неоднозначное отношение россиян к законам о запрете чайлдфри, то оно, скорее всего, связано с тем, что именно эти граждане не знакомы с данной идеологией, так как не страдают от ее пропаганды», – считает первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее мнению, пропаганда бездетности направлена преимущественно на девушек и женщин в репродуктивном возрасте.
При этом информация о медицинских противопоказаниях для беременности не станет причиной для блокировки сайта Роскомнадзором, так как это не является пропагандой бездетности, считает Буцкая.
По итогам 2023 г. в российских судах было рассмотрено около 180 административных дел по ст. 6.21 КоАП (за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола), рассказал «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Чаще всего по такой статье привлекались к ответственности физлица, так как «риски у граждан выше, чем у компаний», уточнил он. «К примеру, гражданин может быть привлечен к ответственности за простой репост записи в социальной сети», – сказал юрист.
Предложенный Роскомнадзором перечень для блокировки сайтов с чайлдфри-пропагандой лишен конкретности и корректности, считает Галанцев. Например, в понятии «информация, оправдывающая отказ от деторождения» не уточняется, какие именно сведения могут считаться оправданием, не раскрыта сущность отказа, не описаны составляющие отказ действия, считает он.