Какими законами запомнился 2024 год

Какими законами запомнился 2024 годПрогрессивная шкала НДФЛ, спецсчета для иноагентов и запрет пропаганды чайлдфри
В 2024 г. Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив и одобрила 564 из них, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии. Какие важные законы приняли депутаты – в подборке «Ведомостей».
Больше денег – выше налоги
Вступает в силу 1 января 2025 г.
В июле депутаты Госдумы приняли поправки в Налоговый кодекс, которые вводят прогрессивную шкалу налогообложения для физлиц. Закон предусматривает пять ступеней. Так, для доходов до 2,4 млн руб. в год сохранится минимальная ставка в 13%. При зарплате до 5 млн руб. в год налог составит 15% (ставка распространяется на часть заработка, которая превышает 2,4 млн руб.), до 20 млн руб. – 18%, до 50 млн руб. – 20%, а при доходах свыше 50 млн руб. – 22%.
В Минфине сообщали, что деньги от повышения налогов пойдут в том числе на социально-экономические вопросы, инфраструктуру и развитие технологического суверенитета. Что предлагал бизнес к поправкам в налоговое законодательство, можно почитать тут, а о том, какие еще налоги появятся в 2025 г., – здесь.
Перевели на спецсчета
Вступит в силу 1 марта 2025 г.
В декабре Госдума приняла закон о специальных счетах для людей и организаций, признанных иностранными агентами. На них будут зачислять авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам. Открывать спецсчета обязаны будут сами иноагенты, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса. О том, как депутаты единогласно приняли поправки и чем объясняли ужесточение закона, можно почитать тут.
Ранее, в феврале 2024 г., был одобрен еще один закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов, в том числе в СМИ. Закон вступил в силу 22 марта 2024 г. Кроме того, в мае депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Закон вступил в силу с 15 мая 2024 г.
Чайлд не фри
Вступил в силу 4 декабря 2024 г.
В ноябре депутаты Госдумы одобрили закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). За это россиянам теперь будут грозить различные штрафы: физлицам – до 400 000 руб., юрлицам – до 5 млн руб. Иностранцев же и вовсе могут выдворить из России.
В ходе обсуждения законопроекта по просьбе представителей РПЦ из-под действия закона была исключена информация о монашеском образе жизни, который предусматривает безбрачие и связанный с ним отказ от деторождения. Как Госдума принимала закон о запрете пропаганды чайлдфри, можно почитать тут, а подробнее о том, как за это будут штрафовать, – здесь.
Тест на грамотность
Вступает в силу 1 апреля 2025 г.
В декабре Госдума приняла закон, который обязывает проверять детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школу. При поступлении они должны будут пройти бесплатное тестирование. Кроме того, родителям теперь нужно подтверждать законность пребывания ребенка в России.
Проблема низкого уровня знания русского языка среди детей мигрантов активно обсуждается уже больше года. Сколько школьников им не владеют, а также что ждет тех, кто не сможет пройти тестирование, можно подробнее почитать тут и тут. Всего же Госдума в 2024 г. приняла 14 инициатив, направленных на ужесточение миграционной политики. Подробнее о них – здесь.
В ответе за подписчиков
Вступил в силу 1 ноября 2024 г.
В июле Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров. Владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 000 подписчиков теперь обязаны предоставлять в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. В противном случае блогеры не смогут, например, размещать рекламу. Кроме того, владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к таким страницам. Эта норма начала действовать с 1 января 2025 г.
В сентябре РКН представил порядок формирования и ведения перечня таких блогеров, но позднее документ был удален. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин со ссылкой на сотрудников РКН сообщил, что реестр из соображений безопасности будет непубличным. Также в 2024 г. Госдума приняла другой закон, касающийся блогеров, – о запрете треш-стримов.
По степени тяжести
Вступили в силу с апреля по декабрь 2024 г.
В ноябре депутаты Госдумы одобрили закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для тех, кто заключил контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат военным – компенсации будут зависеть от степени тяжести травмы.
Кроме того, кредитные каникулы для участников военной операции продлены до 31 декабря 2025 г. Были приняты и дополнительные трудовые гарантии для вдов: работодатель не сможет уволить жену военнослужащего в течение одного года с момента гибели супруга. Госдума также приняла закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.
Легализация крипты
Вступил в силу 1 ноября 2024 г.
В конце июля был принят закон о регулировании майнинга и оборота криптовалюты, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Майнить теперь смогут юрлица и ИП, находящиеся в специальном реестре. Физлицам это разрешено без их включения в реестр, если потребляемая энергия не будет превышать лимиты, которые устанавливаются правительством. Правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах, например, сейчас в этот список попали 10 субъектов, в том числе Дагестан, Чечня и Северная Осетия.