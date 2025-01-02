Какими законами запомнился 2024 год

В декабре Госдума приняла закон о специальных счетах для людей и организаций, признанных иностранными агентами. На них будут зачислять авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам. Открывать спецсчета обязаны будут сами иноагенты, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса. О том, как депутаты единогласно приняли поправки и чем объясняли ужесточение закона, можно почитать тут.