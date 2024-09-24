Правительство поддержало законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство поддержало законопроекты о запрете пропаганды чайлдфриЗа распространение идеологии отказа от деторождения будут штрафовать
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Автор инициативы – член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова («Единая Россия»).
Первым законопроектом предлагается предусмотреть в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, следует из отзыва правительственной комиссии (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Наказание в виде штрафов по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола) в действующей редакции составляет 50 000–100 000 руб. для граждан, для должностных лиц – 100 000–200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (либо же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток). Нижние и верхние границы штрафов для физических и должностных лиц увеличиваются в два раза, если пропаганда велась в отношении несовершеннолетних, денежный штраф для юрлиц в таком случае составляет от 1 млн до 2 млн руб. Распространение такой пропаганды в интернете наказывается жестче: 200 000–400 000 руб. для граждан, 400 000–800 000 руб. для должностных лиц и 2 млн – 5 млн руб. для юрлиц. Денежные штрафы также предусмотрены для иностранных граждан, они могут быть заменены административным выдворением за пределы РФ.
Второй законопроект касается внесения поправок в ст. 106 и 151 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты.
Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. «Законопроект направлен на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей», – отмечается в отзыве правкомиссии. Но при этом в отзыве сказано, что для внесения в законодательство предложенных Аиткуловой поправок потребуется уточнение понятия «отказ от деторождения». Это нужно, чтобы избежать случаев, когда к пропаганде чайлдфри относят обсуждения отказа от деторождения по религиозным соображениям, от вынужденного отказа от рождения ребенка по медицинским причинам или в случае изнасилования, говорится в отзыве.
Что такое чайлдфри
Понятие «чайлдфри» (сhildfree) пришло в русский язык из английского, оно переводится как «свободный от детей». Сторонник чайлдфри осознанно принимает решение не иметь ребенка, посвящая личное время и силы себе, карьере или другим интересам.
6% опрошенных в мае россиян считают, что в семье необязательно должны быть дети (в 2014 г. так ответил лишь 1% респондентов), следует из результатов телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Чаще всего о необязательности детей в семье говорили молодые люди, рожденные в 2001 г. и позднее (22%), а также миллениалы 1992–2000 гг. рождения – 13%, 1982–1991 гг. – 6% и представители реформенного поколения 1968–1981 гг. – 5%.
При этом отвечая на вопрос, почему люди не заводят детей, респонденты реже всего называли в качестве причины идеологию чайлдфри (вместе с интернетом и западной пропагандой) – лишь 4%. Самыми распространенными причинами отказа от деторождения россияне называли отсутствие финансовых возможностей растить детей (26%) и эгоизм (23%).
В целом движение чайлдфри является маргинальным для России и среднестатистический гражданин «плохо понимает, что это такое», говорит социолог Денис Волков.
В случае принятия поправок о пропаганде чайлдфри «очень многое» в ходе судебных разбирательств будет зависеть от судейского усмотрения из-за размытости понятия «отказ от деторождения», считает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. В подобных делах суды обычно полагаются на заключения экспертизы, например лингвистической, при этом ее проведение усложняется отсутствием «определенных и ясных» критериев оценки, добавил старший юрист Адвокатского бюро Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. По словам Волковой, аналогичный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений коснулся в первую очередь стриминговых сервисов кино и музыкальных клипов.
Тему запрета движения чайлдфри 18 сентября поднимала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Идеология отказа от деторождения берет свое начало в западных феминистских движениях, утверждала она в интервью «Известиям». О чайлдфри 20 сентября говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил журналистам, что один из главных «приоритетов в работе всей власти» – повышение рождаемости в стране. «Все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», – заключил Песков.
Это не первая тема, которую предлагают табуировать депутаты.
К примеру, летом 2013 г. был принят закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей (поправки вносились только в КоАП). Тогда автор инициативы и на тот момент глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина («Справедливая Россия») говорила коллегам по нижней палате, что навязывание нетрадиционных отношений – «наиболее распространенный тип пропаганды».
Впоследствии перечень запретных тем расширился. К примеру, начал работать закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста (за нее положены штрафы). Уже в ноябре 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запретил его деятельность в России.
В 2013 г. Мизулина отмечала, что «термин «гомосексуализм» в законопроекте не используется», его заменили термином «нетрадиционные сексуальные отношения», но в 2023 г. суд запретил в России «движение ЛГБТ».
Ограничения на пропаганду чайлдфри значимо не изменят рождаемость в России, полагает демограф Алексей Ракша. По его мнению, дополнительными мерами для улучшения показателей демографии также могут стать обеспечение семей яслями и создание института государственных сертифицированных нянь, которые будут предоставлять услуги бесплатно или за небольшую сумму, заключил эксперт.