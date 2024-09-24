Правительство поддержало законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри

Что такое чайлдфри

Понятие «чайлдфри» (сhildfree) пришло в русский язык из английского, оно переводится как «свободный от детей». Сторонник чайлдфри осознанно принимает решение не иметь ребенка, посвящая личное время и силы себе, карьере или другим интересам.

6% опрошенных в мае россиян считают, что в семье необязательно должны быть дети (в 2014 г. так ответил лишь 1% респондентов), следует из результатов телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Чаще всего о необязательности детей в семье говорили молодые люди, рожденные в 2001 г. и позднее (22%), а также миллениалы 1992–2000 гг. рождения – 13%, 1982–1991 гг. – 6% и представители реформенного поколения 1968–1981 гг. – 5%.

При этом отвечая на вопрос, почему люди не заводят детей, респонденты реже всего называли в качестве причины идеологию чайлдфри (вместе с интернетом и западной пропагандой) – лишь 4%. Самыми распространенными причинами отказа от деторождения россияне называли отсутствие финансовых возможностей растить детей (26%) и эгоизм (23%).

В целом движение чайлдфри является маргинальным для России и среднестатистический гражданин «плохо понимает, что это такое», говорит социолог Денис Волков.