Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов
Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о рублевых спецсчетах для иноагентов. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, обязаны открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны», которую они якобы «предали». Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 20 ноября в ходе принятия закона в первом чтении заявлял, что данная инициатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны».
Близкий к администрации президента источник рассказывал «Ведомостям», что не видит в этом законопроекте сигнала к дальнейшей существенной эскалации действий в отношении «агентов». Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней.