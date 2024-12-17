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Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов

Ведомости

Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о рублевых спецсчетах для иноагентов. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, обязаны открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны», которую они якобы «предали». Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 20 ноября в ходе принятия закона в первом чтении заявлял, что данная инициатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны».

Близкий к администрации президента источник рассказывал «Ведомостям», что не видит в этом законопроекте сигнала к дальнейшей существенной эскалации действий в отношении «агентов». Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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