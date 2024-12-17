Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны», которую они якобы «предали». Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 20 ноября в ходе принятия закона в первом чтении заявлял, что данная инициатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны».