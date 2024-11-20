Дума приняла в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

До голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин задался риторическим вопросом, нужна ли в целом дискуссия о необходимости этого законопроекта, если его соавторами являются 429 депутатов. Он отметил, что не принять эту инициативу будет «нечестно» по отношению к гражданам России, за счет которых иноагенты получают доходы, а потом «не стесняясь» перечисляют их на финансирование «преступного киевского режима» и вооруженных сил Украины (ВСУ). Тезисы Володина прозвучали после того, как депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву («Единая Россия»), в отношении скольких иноагентов имеются сведения о том, что те перечисляют деньги ВСУ.