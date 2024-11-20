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Дума приняла в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В дальнейшем в документ могут внести изменения, связанные с движимым и недвижимым имуществом
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента, трансляция велась на странице «Думы ТВ» в соцсети «В контакте».

До голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин задался риторическим вопросом, нужна ли в целом дискуссия о необходимости этого законопроекта, если его соавторами являются 429 депутатов. Он отметил, что не принять эту инициативу будет «нечестно» по отношению к гражданам России, за счет которых иноагенты получают доходы, а потом «не стесняясь» перечисляют их на финансирование «преступного киевского режима» и вооруженных сил Украины (ВСУ). Тезисы Володина прозвучали после того, как депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву («Единая Россия»), в отношении скольких иноагентов имеются сведения о том, что те перечисляют деньги ВСУ.

«Эти вопросы, которые сейчас задаются и дискуссия – нужна ли она? <…> Может быть, перейдем к голосованию? 429 [депутатов] поддержали. Кто настаивает на вопросах? <…> Коллеги, давайте мы поддержим этот законопроект», – сказал Володин, в зале раздались непродолжительные аплодисменты.

После этого 408 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали за принятие документа в первом чтении, воздержавшихся и выступающих против не было.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Соавторы инициативы – 429 депутатов из всех фракций во главе с Володиным. Законопроект обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.

Пискарев во время представления законопроекта на пленарном заседании заявил, что данная иницатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны». 19 ноября возглавляемый Пискаревым думский комитет рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект.

Володин сегодня также сообщил, что Госдума постарается рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца года. При этом в проект могут быть внесены изменения.

«Нам надо изучить вопросы, связанные с использованием движимого и недвижимого имущества, другие источники обогащения иностранных агентов. Давайте это тоже сделаем», – заключил Володин.

Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней. Сейчас в реестре Минюста 491 физическое лицо и 396 организаций, проектов и объединений, которые считаются в России иноагентами.

Новости СМИ2
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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