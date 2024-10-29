Трое иноагентов лишились депутатских полномочий за пять дней

«Обжалование [статуса иноагента] в суде сейчас на стадии кассации, также я направил письмо в Минюст с требованием об исключении меня из реестра. Единственным «иностранным влиянием», которое мне предъявили, были три статьи в СМИ-иноагенте о моей деятельности. Я направил им в редакцию письмо с просьбой об удалении этих статей, что и было сделано. Теперь жду ответа от Минюста, готовы ли они исключить меня из реестра в связи с прекращением «иностранного влияния», – сказал депутат, признавшись, что «особых надежд на формальные процедуры нет».