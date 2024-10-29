Трое иноагентов лишились депутатских полномочий за пять дней

Трое иноагентов лишились депутатских полномочий за пять днейЕще троих ждет та же участь, если они не добьются отмены статуса до 11 ноября
Замглавы фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский стал третьим иностранным агентом, сложившим депутатские полномочия за последние пять дней. Его работа в городском парламенте завершится 30 октября, в день пленарного заседания. Вишневский сообщил «Ведомостям», что объявит на сессии о сдаче мандата по собственному желанию. «С решением Минюста, объявившего меня «иностранным агентом», я категорически не согласен. Понимая, что добиться справедливости и законности по политическим делам сегодня практически невозможно, оспариваю это решение в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию», – уточнил он в своем Telegram-канале.
Вишневский был избран в заксобрание Петербурга по списку в 2021 г. Решение о передаче его мандата будет принимать федеральное бюро партии, что произойдет в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Яблока». Общегородской список партии на выборах в городской парламент помимо Вишневского возглавляли нынешний глава фракции экс-омбудсмен Северной столицы Александр Шишлов и бывшая глава его аппарата Ольга Штанникова.
24 октября госсовет Республики Коми принял постановление о досрочном лишении мандата бывшего главы фракции КПРФ Виктора Воробьева (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Его полномочия прекратятся в том случае, если до 10 ноября его статус иноагента не будет аннулирован. На следующий день депутатских полномочий был лишен еще один иноагент – внефракционный депутат совета Северодвинска (Архангельская обл.) Сергей Илюхин. Основанием для сложения полномочий указанных депутатов стал вступивший в силу 15 мая закон, запрещающий иностранным агентам принимать участие в выборах любого уровня. Действующим депутатам с таким статусом было дано 180 дней на его снятие, этот срок истекает 11 ноября.
Еще осталось три депутата, внесенных Минюстом в реестр иноагентов. Двое из них заседают в городском совете Новосибирска: это внефракционные члены совета Антон Картавин и Светлана Каверзина. «Ведомости» направили запрос председателю горсовета Дмитрию Асанцеву («Единая Россия») о том, планирует ли представительный орган местного самоуправления досрочно лишить мандатов Картавина и Каверзину, как это сделали ранее парламент Коми и совет депутатов Северодвинска. Картавин сообщил «Ведомостям», что ни у него, ни у Каверзиной не было планов о добровольном сложении мандатов.
«Обжалование [статуса иноагента] в суде сейчас на стадии кассации, также я направил письмо в Минюст с требованием об исключении меня из реестра. Единственным «иностранным влиянием», которое мне предъявили, были три статьи в СМИ-иноагенте о моей деятельности. Я направил им в редакцию письмо с просьбой об удалении этих статей, что и было сделано. Теперь жду ответа от Минюста, готовы ли они исключить меня из реестра в связи с прекращением «иностранного влияния», – сказал депутат, признавшись, что «особых надежд на формальные процедуры нет».
Иноагент-прогульщик
В июне 2023 г. депутат Мосгордумы Евгений Ступин получил статус иноагента. Но на тот момент закон не запрещал таким гражданам занимать выборные должности. 8 мая он был лишен депутатских полномочий, причиной стало отсутствие Ступина на заседаниях столичной думы с сентября 2023 г. (в это время он покинул страну).
Третий иноагент, Николай Кузьмин («Яблоко»), заседает в собрании депутатов сельского поселения Завеличенская волость Псковской области. Он сказал «Ведомостям», что не планирует следовать примеру Вишневского, так как ему некому передавать свой мандат. «Я избран на многомандатных выборах, где голосовали только за фамилии кандидатов, и я занял первое место, обойдя пять единороссов (пятимандатный округ). Плюс у нас в собрании хватает критически мыслящих депутатов, которые могут не поддержать моего исключения, и тогда дело будет решать прокуратура через суд», – заявил Кузьмин.
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял 3 сентября на коллегии ведомства, что процедура исключения из реестра иноагентов «простая и разумная». По его словам, для этого необходимо установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иноагента. Процедуру может инициировать как сам иностранный агент, так и Минюст. По последним данным, порядка 10 иностранных агентов добиваются исключения из реестра. По информации на 3 сентября, из реестра были исключены 209 человек.
Законодатель, принимавший закон о запрете иноагентам участвовать в выборах, не просчитал, что освободившиеся в результате исполнения документа мандаты в некоторых случаях будут получать люди, которые еще более неприятны региональным властям, чем ушедшие иноагенты, отмечает политолог Александр Кынев. «Если же признавать иноагентами сменщиков, это будет выглядеть как сознательное издевательство над оппозицией», – считает он. По мнению Кынева, такой закон абсолютно демотивирует потенциальных кандидатов к участию в выборах и у партий могут возникнуть сложности с поиском кандидатов.
Статус иноагента может стать для региональных властей соблазном и палочкой-выручалочкой при решении проблем с неугодными представителями контрэлит, которые стремятся в представительную и законодательную власть, предупреждает политолог, основатель незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев.