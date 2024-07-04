Какие предложения бизнеса учли в поправках к налоговому законопроекту

Правительство после серии обсуждений с депутатами и бизнесом внесло в Госдуму проект поправок ко второму чтению законопроекта с масштабными изменениями в Налоговый кодекс. Основные изменения уже приняты в первом чтении 18 июня – это пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20 до 25%, изменение параметров «упрощенки». Поправки ко второму не предполагают трансформации базовых ставок, но уточняют параметры НДПИ, вводят новый туристический налог и расширяют льготы для IT-компаний. Часть поправок будет внесена депутатами, многие из которых поддерживаются, это в том числе учет северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что параметры федерального инвестиционного налогового вычета будут прописаны в отдельном постановлении правительства – оно будет внесено в Госдуму до второго чтения.