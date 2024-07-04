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/ Экономика

Какие предложения бизнеса учли в поправках к налоговому законопроекту

Часть волнующих компании тем в пакет правительства не вошли, ожидаются инициативы депутатов
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство после серии обсуждений с депутатами и бизнесом внесло в Госдуму проект поправок ко второму чтению законопроекта с масштабными изменениями в Налоговый кодекс. Основные изменения уже приняты в первом чтении 18 июня – это пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20 до 25%, изменение параметров «упрощенки». Поправки ко второму не предполагают трансформации базовых ставок, но уточняют параметры НДПИ, вводят новый туристический налог и расширяют льготы для IT-компаний. Часть поправок будет внесена депутатами, многие из которых поддерживаются, это в том числе учет северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что параметры федерального инвестиционного налогового вычета будут прописаны в отдельном постановлении правительства – оно будет внесено в Госдуму до второго чтения.

Изначально правительство должно было предоставить поправки ко второму чтению в срок до 28 июня, затем он был перенесен на 2 июля, следует из системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Совет Думы перенес срок рассмотрения поправок с 4 на 9 июля. Документ в базе пока не опубликован, поправки ко второму чтению будут опубликованы после их обсуждения на комитете Госдумы по бюджету и налогам, которое назначено на 4 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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