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Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников спецоперации

Ведомости

Кредитные каникулы для участников спецоперации продлеваются до 31 декабря 2025 г., соответствующий закон был принят депутатами Госдумы, передает «Интерфакс».

Согласно карточке документа, изменения были указаны в таблице поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и ст. 18 закона «О бухгалтерском учёте». Поправки вносятся в закон «О внесении изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, участвующими в специальной военной операции, а также членами их семей».

Согласно вносимым изменениям, заемщик не позднее 31 декабря 2025 г. имеет право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.

19 ноября депутаты Госдумы приняли закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, заключивших контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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