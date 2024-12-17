Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников спецоперации

Согласно карточке документа, изменения были указаны в таблице поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и ст. 18 закона «О бухгалтерском учёте». Поправки вносятся в закон «О внесении изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, участвующими в специальной военной операции, а также членами их семей».