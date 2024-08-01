Госдума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета

Госдума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учетаПоправки о двухлетней службе в армии для «новых граждан» не были поддержаны ГПУ, говорит источник «Ведомостей»
Госдума на последнем в весеннюю сессию заседании 31 июля приняла сразу в трех чтениях закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Законопроект появился в думской базе поздно вечером 30 июля, его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, два его первых заместителя Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), а также другие вице-спикеры, руководители четырех фракций (кроме лидера «Новых людей» Алексея Нечаева) и простые депутаты.
Инициатива вносит изменения в ст. 22 закона о гражданстве. По действующей норме среди оснований для прекращения гражданства значится сообщение заведомо ложных сведений, совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности. Теперь список пополнили «неисполнением обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». Также в закон о воинской обязанности и военной службе внесли поправку об обязанности ОВД предоставлять в электронной форме сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство.
Изначально об этих изменениях сообщила в своем официальном Telegram-канале Госдума 29 июля со ссылкой на Володина. Для «новых граждан» может быть увеличен и срок прохождения службы в армии до двух лет, и повышен призывной возраст, отмечалось тогда. Этих предложений законопроект в итоге не содержит.
Близкий к администрации президента источник «Ведомостей» говорит, что их не одобрило государственно-правовое управление (ГПУ) президента.
На пленарном заседании законопроект представляла один из авторов – вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»). Она сказала, что в рамках деятельности комиссии по разработке изменений в миграционное законодательство 29 июля на совете палаты Володин дал поручение «о создании механизмов, позволяющих обеспечить постановку на учет людей», которые вступают в гражданство РФ.
«Уважаемый Вячеслав Викторович, данное поручение исполнено», – отчиталась Яровая. По ее словам, была проведена «кропотливая работа».
«Уважаемые коллеги, требует данная законодательная инициатива дополнительного обсуждения? Нет», – заявил следом Володин. Он напомнил, что это межфракционная инициатива, и удивился тому, что никто из профильных ведомств с ней не выступил ранее.
«Вдумайтесь, принимают в гражданство, но при этом обязанности человек не приобретает, а права – пожалуйста, право на социальную защиту, на пенсию, на медицинскую помощь, на школы бесплатные, вузы. Это что такое? Да, депутаты вмешались, но нам правильно все-таки, чтобы профильные министерства, ведомства подготовили свои предложения», – воскликнул Володин. Затем спикер вновь уточнил, есть ли вопросы по законопроекту: «Коллеги, коллеги, но мы же обсуждали – это консенсус!»
Решился выступить Олег Нилов («Справедливая Россия»). Он предложил увеличить возраст призыва для новых граждан до возраста воинского учета отдельным законопроектом.
Володин разбушевался. «Олег Анатольевич, мы эти вопросы на Совете Думы обсуждали? Обсуждали. Мы договорились эту тему прорабатывать и дальше настаивать на ее принятии? Договорились. Ваши предложения замечательные. Возьмите эту инициативу, пройдите по министерствам и выйдите с решенным вопросом», – отчитал коллегу Володин.
После этого спикер продолжил. «Вы знаете, какой путь надо было пройти за эти два дня? Вот и хорошо! А мы подождем! А если вы не дойдете до конца, тогда сложите мандат», – бушевал Володин. Он напомнил, что в правительство были направлены предложения о том, что для тех, кто получает гражданство, призывной возраст следует повысить до 45 лет. «То же самое и по сроку службы. Это мы обсуждаем, так и надо. Иногда не надо, потому что сами себя выпорем потом или проблемы себе создадим», – сказал Володин, видимо, имея в виду двухлетний срок службы для мигрантов (эксперты говорили, что это вызовет дедовщину в армии).
«Коллеги, есть ли желающие выступить»? – обрушился на депутатов Володин. Желающих больше не нашлось. В итоге сначала за законопроект проголосовали в первом чтении 411 депутатов (воздержавшихся и голосовавших против не было). И столько же депутатов проголосовали за законопроект в целом. В пятницу, 2 августа, закон рассмотрят сенаторы.