Госдума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета

После этого спикер продолжил. «Вы знаете, какой путь надо было пройти за эти два дня? Вот и хорошо! А мы подождем! А если вы не дойдете до конца, тогда сложите мандат», – бушевал Володин. Он напомнил, что в правительство были направлены предложения о том, что для тех, кто получает гражданство, призывной возраст следует повысить до 45 лет. «То же самое и по сроку службы. Это мы обсуждаем, так и надо. Иногда не надо, потому что сами себя выпорем потом или проблемы себе создадим», – сказал Володин, видимо, имея в виду двухлетний срок службы для мигрантов (эксперты говорили, что это вызовет дедовщину в армии).