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Что изменится в масштабном налоговом законопроекте

Ко второму чтению в нем появился туристический налог, а также скорректированы правила получения федерального инвествычета
Анастасия Бойко
Василий Милькин
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК). Депутаты рассматривали предложения по корректировке принятого в первом чтении документа на трех заседаниях. Всего поступило 225 поправок, из которых 63 – правительственные, сообщил глава профильного комитета Андрей Макаров.

Что было одобрено

Ко второму чтению было предложено несколько значимых изменений. Во-первых, комитет одобрил введение туристического налога. Согласно проекту поправок в НК, с 2025 г. стоимость проживания будет облагаться ставкой 1%, затем она будет ежегодно расти – до 5%. Минимальная сумма составит 100 руб. в сутки для каждого занятого номера. Налог будет дифференцированным, а муниципалитеты по своему усмотрению смогут его обнулить или снизить в зависимости от услуг, категорийности номера и сезонности, пояснил Макаров. Постоялец не сможет отказаться от уплаты налога, так как он будет включен в счет автоматически, добавил глава комитета. Собранный турналог увеличит оборотные средства отельеров на три месяца, так как его уплата предусмотрена раз в квартал, ответил Макаров на критику депутата Николая Валуева, который говорил о возможном негативном влиянии налога на отрасль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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