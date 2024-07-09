Что изменится в масштабном налоговом законопроекте

Ко второму чтению было предложено несколько значимых изменений. Во-первых, комитет одобрил введение туристического налога. Согласно проекту поправок в НК, с 2025 г. стоимость проживания будет облагаться ставкой 1%, затем она будет ежегодно расти – до 5%. Минимальная сумма составит 100 руб. в сутки для каждого занятого номера. Налог будет дифференцированным, а муниципалитеты по своему усмотрению смогут его обнулить или снизить в зависимости от услуг, категорийности номера и сезонности, пояснил Макаров. Постоялец не сможет отказаться от уплаты налога, так как он будет включен в счет автоматически, добавил глава комитета. Собранный турналог увеличит оборотные средства отельеров на три месяца, так как его уплата предусмотрена раз в квартал, ответил Макаров на критику депутата Николая Валуева, который говорил о возможном негативном влиянии налога на отрасль.