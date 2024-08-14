Дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школе

Дети мигрантов не должны быть ограничены в правах по сравнению с российскими детьми, говорил ранее «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Учитывая то, что они в силу объективных причин хуже знают русский язык, вполне допускаю, что лучше было бы их обучать бесплатно, но надо провести экономические подсчеты, учитывая общее число детей и то, что многие мигранты находятся в тени», – сказал он. Этот вопрос может быть отражен в разрабатываемом законе о миграции, который сейчас находится в правительстве, предположил Калашников, уточнив, что комитет пока не работал с этим документом.