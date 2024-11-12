Как Госдума принимала закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Чем быстрее указ президента обретет юридические формулировки в виде поправок, в том числе в семейное законодательство, тем более «понятливой» станет молодежь в части того, о каких нетрадиционных ценностях вообще идет речь, сказала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). «Мне кажется, что [принятый законопроект] – это превентивная норма, поскольку сильна в нас мода на желание соответствовать каким-то там трендам. Когда-то мы и подумать не могли, что у нас будут гей-парады. Потом – нате, они случились, мы принимаем запрет о пропаганде ЛГБТ ( организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Вот и здесь мы принимаем закон, чтобы оградить молодежь от ненужных идеологий, если вдруг им захочется эту идеологию разделить», – пояснила коммунистка.