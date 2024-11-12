Как Госдума принимала закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Как Госдума принимала закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфриПарламентарии также ввели штрафы до 5 млн рублей за распространение такой информации
Госдума 12 ноября приняла резонансный закон о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) сразу во втором и третьем чтениях. «За» проголосовали все присутствовавшие на заседании 403 парламентария – решение стало единогласным, обсуждение закона завершили аплодисментами.
Поправки были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и в отдельные законодательные акты, они предполагают установление защиты от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. «Это очень важное решение. Несмотря на разные программы и идеологии политических фракций, которых у нас пять, сегодняшнее решение принято всеми вместе, консолидированно», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Докладчик, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, отметил, что цели, которые поставлены принимаемым законопроектом, нуждаются в «самой горячей поддержке», которую, впрочем, проект закона и получил.
Не снижая уровень пафоса, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что этот закон вводит запрет не просто на пропаганду идей чайлдфри, а запрет на «преступления, на унижения традиций многих поколений, на разрушение будущего нашей страны». Это не рядовой закон, а закон о будущем государства, он «судьбоносный», согласился Володин. «Рожать или не рожать – решать женщине и ее близким, с которыми она захочет или не захочет посоветоваться. Но мы с вами должны понять, что без детей страны не будет», – настаивает он.
Что такое чайлдфри
Понятие сhildfree пришло в русский язык из английского и буквально переводится как «свободный от детей». Оно предполагает, что это осознанный выбор человека, который принимает решение не иметь ребенка. Для чайлдфри рождение и воспитание потомства не является смыслом жизни, они предпочитают посвящать свое время и силы себе, своей карьере или другим интересам.
По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, в России идея отказа от деторождения долго «на мягких лапах» входила в общественное сознание через мемы и видео, что в итоге привело к «огромному» количеству отказов от рождения детей. «Лже-лидеры» общественного мнения насаждали молодежи идею о том, что для построения карьеры удобнее быть бездетным, продолжает он. Принятый закон важен с точки зрения формирования иной стратегии общественного мнения, подчеркнул вице-спикер. ЛДПР всегда выступала за понятную и простую позицию, которую сформулировал основатель партии Владимир Жириновский – «рожать!», вспоминает Чернышов. «Нашей стране это как никогда сейчас нужно», – заключил депутат.
Этот закон также важен с точки зрения внедрения в российское законодательство норм указа президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). «Это задача совсем не простая, потому что наше законодательство закладывалось в 1990-е гг., когда превалировала либеральная идея превосходства прав гражданина [...] над правами государства и общества», – возмущенно напомнила она парламентариям.
Чем быстрее указ президента обретет юридические формулировки в виде поправок, в том числе в семейное законодательство, тем более «понятливой» станет молодежь в части того, о каких нетрадиционных ценностях вообще идет речь, сказала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). «Мне кажется, что [принятый законопроект] – это превентивная норма, поскольку сильна в нас мода на желание соответствовать каким-то там трендам. Когда-то мы и подумать не могли, что у нас будут гей-парады. Потом – нате, они случились, мы принимаем запрет о пропаганде ЛГБТ (
Еще одна принятая во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
Единственная поправка, которую приняли ко второму чтению, – это вывод из-под действия закона информации о монашестве, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения. Согласно тексту поправки, распространение таких данных не будет являться административным правонарушением.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 21 октября, в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% опрошенных выступают «за», а 48% высказались против инициативы. «Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», – говорится в итогах опроса ВЦИОМа.