Мигранты, деньги, чайлдфри

В октябре прошло сразу 10 пленарных заседаний Госдумы. Это больше, чем обычно. За это время депутаты успели принять 42 закона и отклонить 84 законопроекта. Самыми очевидными сюжетами в законодательном процессе в октябре можно признать рассмотрение проекта федерального бюджета и межфракционного «миграционного пакета», а также введение штрафов за пропаганду отказа от деторождения. Но и помимо этого были моменты, на которых сами законодатели, возможно, не хотели бы акцентировать внимание.