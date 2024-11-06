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Мигранты, деньги, чайлдфри

Чем депутаты Госдумы занимались в октябре
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В октябре прошло сразу 10 пленарных заседаний Госдумы. Это больше, чем обычно. За это время депутаты успели принять 42 закона и отклонить 84 законопроекта. Самыми очевидными сюжетами в законодательном процессе в октябре можно признать рассмотрение проекта федерального бюджета и межфракционного «миграционного пакета», а также введение штрафов за пропаганду отказа от деторождения. Но и помимо этого были моменты, на которых сами законодатели, возможно, не хотели бы акцентировать внимание.

Наиболее продолжительным по времени стало заседание 24 октября. Оно началось раньше обычного, в 10 утра. Планировалось, что весь день депутаты посвятят рассмотрению бюджета. Но все оказалось не так просто. Накануне комитет по международным делам неожиданно включил в повестку ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В итоге эта тема растворилась в повестке на фоне споров вокруг ситуации в экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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