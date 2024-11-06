Мигранты, деньги, чайлдфри

Мигранты, деньги, чайлдфриЧем депутаты Госдумы занимались в октябре
В октябре прошло сразу 10 пленарных заседаний Госдумы. Это больше, чем обычно. За это время депутаты успели принять 42 закона и отклонить 84 законопроекта. Самыми очевидными сюжетами в законодательном процессе в октябре можно признать рассмотрение проекта федерального бюджета и межфракционного «миграционного пакета», а также введение штрафов за пропаганду отказа от деторождения. Но и помимо этого были моменты, на которых сами законодатели, возможно, не хотели бы акцентировать внимание.
Наиболее продолжительным по времени стало заседание 24 октября. Оно началось раньше обычного, в 10 утра. Планировалось, что весь день депутаты посвятят рассмотрению бюджета. Но все оказалось не так просто. Накануне комитет по международным делам неожиданно включил в повестку ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В итоге эта тема растворилась в повестке на фоне споров вокруг ситуации в экономике.