Как депутаты обсуждали запрет пропаганды чайлдфри

Как депутаты обсуждали запрет пропаганды чайлдфриВ поддержку законопроектов высказались 388 депутатов из 450
Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали два законопроекта, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри). Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. В поддержку законопроектов высказались 388 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.
Свой доклад первая представила рядовой депутат Госдумы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»), один из авторов инициатив. Она заняла место за трибуной раньше, чем спикер Вячеслав Володин объявил повестку, за что получила замечание. Аиткулова привела данные Росстата и последней переписи населения, которые свидетельствуют о «демографической зиме»: более 20% супружеских пар не имеют детей, а число родившихся за первое полугодие 2024 г. снизилось почти на 12 000 человек по сравнению с прошлым годом (по данным Росстата, в первом полугодии 2024 г. родилось 599 630 человек, что на 16 520 меньше, чем в первом полугодии 2023 г. – «Ведомости»).
При этом опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждый десятый респондент, родившийся после 2001 г., ориентирован на рождение одного ребенка, а каждый пятый – на бездетность. Россияне не хотят заводить детей по нескольким причинам: желание пожить для себя, нехватка денег, состояние здоровья. Респонденты также упоминали «западную пропаганду чайлдфри» – ответ впервые появился в опросе (его выбрали лишь 4% опрошенных. – «Ведомости»).
По словам Аиткуловой, фактор личных причин формируется в информационном пространстве, где пропаганда чайлдфри перешла в «чайлдхейт». Распространяемые публикации в соцсетях она назвала «демографической диверсией», подкрепив это заключением Министерства внутренних дел от 2023 г. на законопроект: около 400 групп в соцсетях распространяют идеологию «антисемейной направленности», в них вовлечены порядка 1,5 млн человек, треть из них – несовершеннолетние. Целевая аудитория этих групп – подростки, подчеркнула она.
«Необходимость законодательного запрета пропаганды добровольного отказа от рождения детей не предполагает вмешательства в сферу индивидуальной автономии. Про личный выбор речь не идет, про образ жизни – тоже», – отметила Аиткулова.
Штрафы
За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
Далее выступил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»). Он заявил, что пропаганда отказа от деторождения идет вразрез с госполитикой в области демографии и защиты материнства и детства. По его словам, Роскомнадзор успешно принимает инструменты против проявлений этих идей: в 2024 г. более 300 000 сайтов попали в реестр запрещенных.
«То, что мы сегодня делаем, – это не просто важнейшая государственная задача, и точно задача не политическая. Мне кажется, мы решаем общечеловеческую задачу», – считает Боярский.
С замечаниями и предложениями выступили ряд депутатов. Евгений Марченко (не входит во фракцию) обратил внимание, что штрафы для физического лица варьируются от 50 000 до 400 000 руб., а для иностранных граждан – от 50 000 руб. до выдворения из России. При этом, по его словам, иностранные граждане входят в понятие «физическое лицо». Первый заместитель комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия»), отвечая на вопрос Марченко, заявил, что законодатели не вносят изменения в положения, предусматривающие наказания за нарушение ст. 6.21. Депутаты лишь расширили наименование и состав, добавив, что норма КоАПа подтверждает особый правовой статус иностранцев, добавил он.
Депутат Евгений Попов («Единая Россия») поинтересовался, можно ли отследить эффективность нынешнего влияния идей чайлдфри на демографию и решение граждан России или предлагаемая мера носит превентивный характер. Например, в «Яндексе» в марте – апреле было всего 40 000 запросов по слову «чайлдфри», теперь – более 200 000, отметил он.
Аиткулова в ответ заявила, что поисковик не дает полной картины. По ее словам, в интернете размещено много «нативной» информации, которая не принуждает к чему-либо, но формирует представление о будущем. Инициативы имеют превентивный характер и создают условия для самостоятельного определения семей, иметь детей или нет, «без информационного давления». Она также сообщила, что комитеты обсуждали не только «вычищение» информационного пространства от деструктивного контента, но и создание «просемейного».
Кроме того, депутат Евгений Бессонов (КПРФ) отметил, что Фонд медицинского страхования на 2025 г. планирует уменьшить финансирование родовых сертификатов на 400 млн руб. «Является ли распространение этой информации пропагандой отказа от деторождения?» – спросил он. Аиткулова ответила, что вопрос многофакторный, а по поводу медицинского страхования необходимо обращаться к проекту бюджета.
Депутат Нина Останина (КПРФ) заявила, что соавторами законопроекта стали 173 депутата из 450. Два года назад, когда Госдума принимала закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, парламентариев было 300, отметила депутат. Она предположила, что уменьшение числа можно объяснить «непониманием», что пакет законопроектов – часть важного направления госполитики.
Многие россияне не имеют финансовой возможности содержать семью с ребенком, отметила депутат Сардана Авксентьева («Новые люди»). Кроме того, она предположила, что граждане могут начать доносить друг на друга – не исключено, что на семейные пары будут писать заявления, и правоохранительным органам придется с этим разбираться. Авксентьева добавила, что депутатам стоит задуматься о том, как законопроект будет работать «на земле».
Володин в очередной раз подчеркнул, что законопроекты касаются именно пропаганды, а решение о рождении детей женщина должна принимать самостоятельно. Он указал, что пропаганда идеи чайлдфри идет из западных стран. Володин упомянул так называемое «оно» (речь шла, по-видимому, о поле и гендере), которое, как утверждается, навязывает Вашингтон. «Посмотрите, в этой же Европе, там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра», – считает он.
Инициативы создают единое правовое пространство для защиты детей, семьи и традиционных ценностей, добавил Володин. Он также отметил, что на пленарном заседании об инициативах по большей части высказались женщины, поздравив при этом мужчин с Днем отца – праздник отмечается в третье воскресенье октября.
В заключительном слове Аиткулова заявила, что государство до этого решало бытовые вопросы, формируя тем самым поддерживающую материальную среду, а сегодня своим решением Госдума закрепляет свободу выбора семей, без манипуляций в информационном пространстве.
Влияние законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри на частную жизнь людей и на деятельность профессиональных организаций будет зависеть от окончательных формулировок, а также трактовок правоприменителями норм и публично доступной информации, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «В таких обстоятельствах создается риск того, что в стремлении не попасть в жернова одни выберут молчание на «пограничные» темы, а другие (в том числе профессиональные медработники) вынуждены будут искать баланс между собственной безопасностью, профессиональным долгом и этикой – в надежде, что это не повлечет вред», – считает эксперт. При этом Тягай отмечает, что в контуре публичных обсуждений пока звучали тезисы о том, что инициативы нацелены на идеологическую составляющую, а не на ограничение свободы мысли и слова.