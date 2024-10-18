Как депутаты обсуждали запрет пропаганды чайлдфри

Свой доклад первая представила рядовой депутат Госдумы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»), один из авторов инициатив. Она заняла место за трибуной раньше, чем спикер Вячеслав Володин объявил повестку, за что получила замечание. Аиткулова привела данные Росстата и последней переписи населения, которые свидетельствуют о «демографической зиме»: более 20% супружеских пар не имеют детей, а число родившихся за первое полугодие 2024 г. снизилось почти на 12 000 человек по сравнению с прошлым годом (по данным Росстата, в первом полугодии 2024 г. родилось 599 630 человек, что на 16 520 меньше, чем в первом полугодии 2023 г. – «Ведомости»).