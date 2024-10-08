Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Володин призвал депутатов не впадать в крайности в борьбе с пропагандой чайлдфри

Ведомости

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. Его слова приведены на сайте нижней палаты парламента.

В частности, речь об инициативе о введении налога на бездетность.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», - подчеркнул спикер ГД.

По словам Володина, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка.

«Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения», – добавил он.

Нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения необходимы для защиты семьи, для того, «чтобы пропагандировать рождение детей», подчеркнул Володин. По его словам, «страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети».

30 сентября Володин уточнил, что решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри – идеологии отказа от деторождения. Спикер ГД напомнил, что пропаганду бездетности «продвигают» в США.

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Максимальные штрафы для граждан составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных