Володин призвал депутатов не впадать в крайности в борьбе с пропагандой чайлдфри
Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. Его слова приведены на сайте нижней палаты парламента.
В частности, речь об инициативе о введении налога на бездетность.
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», - подчеркнул спикер ГД.
По словам Володина, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка.
«Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения», – добавил он.
Нормы о борьбе с пропагандой отказа от деторождения необходимы для защиты семьи, для того, «чтобы пропагандировать рождение детей», подчеркнул Володин. По его словам, «страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети».
30 сентября Володин уточнил, что решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри – идеологии отказа от деторождения. Спикер ГД напомнил, что пропаганду бездетности «продвигают» в США.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Первый законопроект вводит запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, вторым документом предусматривается административная ответственность для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ