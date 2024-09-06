Горелкин: реестр популярных блогеров Роскомнадзора не будет публичным

Инициативу Роскомнадзора раскритиковали ряд российских блогеров, освещающих спецоперацию. Они предположили, что открытыми сведениями об авторах с преступным умыслом могут воспользоваться украинские спецслужбы. Советник врио губернатора региона Роман Алехин в своем Telegram-канале (более 189 000 подписчиков) также заявил, что не против контроля, но призвал не допускать перегибов, которые в итоге могут навредить государству.