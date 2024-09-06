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Горелкин: реестр популярных блогеров Роскомнадзора не будет публичным

Ведомости

Реестр блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков, создать который намерен Роскомнадзор (РКН), не будет находиться в открытом доступе. Об этом со ссылкой на сотрудников надзорной службы сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Переговорил с коллегами из Роскомнадзора. Они говорят, что «реестр десятитысячников» не будет публично доступен в виде списка или таблицы с полной информацией о владельцах ресурса – это исключено», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что реестр будет функционировать по той же схеме, которая реализована для реестра организаторов распространения информации в интернете.

Закон, который обязал блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков подавать в РКН информацию, позволяющую их идентифицировать, 8 августа подписал президент РФ Владимир Путин.

5 сентября Роскомнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. В пояснительной записке говорилось, что сведения о наименовании и об указателе персональной страницы будут общедоступными.

Инициативу Роскомнадзора раскритиковали ряд российских блогеров, освещающих спецоперацию. Они предположили, что открытыми сведениями об авторах с преступным умыслом могут воспользоваться украинские спецслужбы. Советник врио губернатора региона Роман Алехин в своем Telegram-канале (более 189 000 подписчиков) также заявил, что не против контроля, но призвал не допускать перегибов, которые в итоге могут навредить государству.

По данным на 09:00 6 сентября проект документа Роскомнадзора был удален с портала. Агентство ТАСС предположило, что причиной его изначального появления стал технический сбой. Горелкин заявил, что проект еще будет дорабатываться. Он также выступил против размещения на сайте РКН «каких-либо списков».

«Учитывая чрезвычайную ценность этих данных (в том числе для наших противников в информационной войне), будет целесообразно принять самые серьезные меры безопасности, чтобы гарантировать невозможность любых утечек», – написал Горелкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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