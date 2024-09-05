Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров

В России уже предпринималась попытка регистрации блогеров в РКН. В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят закон № 97 «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 пользователей обязан был регистрироваться в реестре блогеров РКН. На такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. За несоблюдение требований закона назначались штрафы.