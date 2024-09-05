Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров

Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеровДля регистрации потребуются телефоны, адреса электронных почт и IP-адреса
Роскомнадзор представил порядок формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальных сетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В перечень кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества его владельца (для ИП – фамилия, имя и отчество, а также регистрационный номер, для иностранных компаний – название, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации) предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.
Предоставлять всю необходимую информацию предлагается в электронной форме на сайте Роскомнадзора или по электронной почте. Достоверность сведений проверяется в течение семи рабочих дней. В течение трех дней ведомство принимает решение о включении список, еще три дня выделяется на уведомление блогера.
Страница может быть исключена из перечня в случае нарушения закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также если блогер удалил ее или аудитория блога стала меньше 10 000. Также предусмотрена возможность повторного включения в перечень.
В пояснительной записке к проекту указано, что сведения о наименовании персональной страницы и об указателе персональной страницы являются открытыми и общедоступными и размещаются на официальном сайте Роскомнадзора в течение одного рабочего дня со дня включения сведений в перечень.
Нововведение коснется соцсетей Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy.
В России уже предпринималась попытка регистрации блогеров в РКН. В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят закон № 97 «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 пользователей обязан был регистрироваться в реестре блогеров РКН. На такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. За несоблюдение требований закона назначались штрафы.
Госдума приняла закон, который вводит требования для блогеров, имеющих более 10 000 подписчиков в каждой из соцсетей его присутствия, подавать в Роскомнадзор информацию, позволяющую его идентифицировать, в конце июля. 2 августа его одобрил Совет Федерации, а 8 августа – подписал президент РФ Владимир Путин.