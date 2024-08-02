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СФ одобрил закон о деанонимизации блогеров

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который вводит требования для блогеров, имеющих более 10 000 подписчиков в каждой из соцсетей его присутствия, подавать в Роскомнадзор информацию, позволяющую его идентифицировать.

После идентификации блогеры будут включены в соответствующий реестр. Если блогер не включился в реест, он может продолжать свою деятельность, но будет не в праве размещать на своей странице информацию, содержащую предложение о финансировании данного проекта, сведения о возможных способах осуществления этого финансирования, а также распространять рекламу. При этом их сообщения не смогут репостить другие пользователи соцсетей.

Ранее в России уже предпринималась попытка регистрации блогеров в РКН. В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят закон № 97 «О внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 пользователей обязан был регистрироваться в реестре блогеров РКН. На такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. За несоблюдение требований закона назначались штрафы: для физлиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 300 000 руб. В 2017 г. положения, регулировавшие деятельность блогеров, утратили свою силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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