СФ одобрил закон о деанонимизации блогеров

Ранее в России уже предпринималась попытка регистрации блогеров в РКН. В 2014 г. в рамках антитеррористического «пакета Яровой» был принят закон № 97 «О внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», который содержал положения, регулировавшие деятельность блогеров. Согласно им, человек с ресурсом общественно-политической тематики и ежесуточной аудиторией более 3000 пользователей обязан был регистрироваться в реестре блогеров РКН. На такого блогера распространялись обязанности (но не права), совпадающие с обязанностями СМИ. За несоблюдение требований закона назначались штрафы: для физлиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 300 000 руб. В 2017 г. положения, регулировавшие деятельность блогеров, утратили свою силу.