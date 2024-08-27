Что ждет майнинговую отрасль после принятия закона

«Крупные промышленные майнеры сами давно просились в реестр Минцифры, а у крупных игроков возникли проблемы с налоговой в серии проигрышных дел по отказу в вычете НДС по ввезенным майнинговым машинам», – говорит член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. Мелкий и средний бизнес от принятия закона не в восторге – это дополнительные издержки на обеление и неизбежное повышение налоговой нагрузки, отмечает эксперт. Но на фоне других стран ситуация не такая уж и удручающая, уверен он.