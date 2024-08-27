Что ждет майнинговую отрасль после принятия закона

Что ждет майнинговую отрасль после принятия законаРегулирование нуждается в доработке, но создает правовое поле для развития рынка
В августе 2024 г. президент России Владимир Путин подписал долгожданный для майнинговой отрасли России закон, который ввел этот бизнес в правовое поле. До последнего момента отрасль майнинга в России существовала и даже активно развивалась, но находилась в серой зоне. Принятия соответствующего закона отечественные добытчики цифровой валюты, особенно те, кто работает в промышленных масштабах, ждали долго – в черновом варианте законопроект появился еще в 2022 г., но с тех пор претерпел кардинальные изменения.
Новый закон о майнинге приняли в Госдуме в трех чтениях довольно быстро – на весь процесс ушло шесть дней. Такой темп был набран депутатами после июльского заявления Путина о необходимости урегулирования отрасли. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии уже привел к дефициту мощности в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, говорил президент. По оценке Минэнерго, в России на майнинг ежегодно расходуется 16 млрд кВт ч, т. е. почти 1,5% общего потребления электроэнергии, и этот объем продолжает расти.
«Если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок [электроэнергии]», – заявлял Путин, призывая урегулировать майнинговую отрасль.
Что вводит закон
В российское правовое поле вводятся следующие понятия: майнинг, майнинг-пул и оператор майнинговой инфраструктуры. Под майнингом понимается «деятельность по проведению математических вычислений с помощью эксплуатации технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую в том числе технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе».
Требования к деятельности граждан и компаний, осуществляющих майнинг цифровой валюты, установит правительство по согласованию с ЦБ. Майнеры-юрлица и ИП, а также операторы майнинговой инфраструктуры будут включены в специальный реестр – вести его будет Минцифры. Граждане смогут добывать цифровую валюту без занесения в реестр, если потребляемая энергия при этом не будет превышать лимитов, которые установит правительство.
Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах России (этот пункт закона не раз подвергался критике со стороны отрасли). Первой эту норму уже попыталась использовать Иркутская область. Губернатор региона Игорь Кобзев в письме премьеру Михаилу Мишустину еще 9 августа попросил запретить майнинг цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона (агломерация пригородов Иркутска). Кобзев в письме связывал возможность запрета на майнинг с «приближением отопительного сезона», сообщил «Коммерсантъ» 26 августа.
Майнеры должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и кошельках в Росфинмониторинг. Закон запрещает использование криптовалют в России для расчетов, но там же уточняется, что эта норма не касается добытой российскими майнерами валюты.
Закон вводит запрет на рекламу как самой майнинговой деятельности, так и предложения криптовалют. «В РФ запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты», – говорится в документе.
Что думает отрасль
Закон вводит в правовое поле целую высокотехнологичную отрасль экономики, говорит заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver (оператор дата-центров для майнинга) Олег Огиенко. По сути, дается старт привлечению институциональных инвестиций и развитию инноваций. «С принятием этого базового закона субъекты отрасли, с одной стороны, получают ряд обязательств перед государством, а с другой стороны, государство начинает гарантировать им правовую защиту их бизнеса. То есть заложены самые основные правила игры», – отмечает Огиенко.
Появление реестра позволит повысить уровень легальности и прозрачности в отрасли и создать более структурированную и контролируемую среду для майнинговой деятельности всех участников рынка, считает генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов. При этом усилится борьба с майнерами, незаконно работающими по тарифам на электроэнергию для физических лиц (эти тарифы ниже, чем для промышленных потребителей. – «Ведомости»), а также с игроками, осуществляющими нелегальный ввоз майнинг-оборудования с нарушением таможенного законодательства, полагает он.
С помощью регулирования промышленный майнинг сможет активнее развиваться, уверен директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, благодаря инвестициям в отрасль будут открываться новые дата-центры, появятся дополнительные рабочие места, увеличатся налоговые отчисления. По расчетам ассоциации, налогообложение майнинговой деятельности будет приносить стране около 50 млрд руб. налогов в год с 2026 г. (после начала эксплуатационной фазы инвестиционных проектов).
Стратегически принятие закона означает, что крупный капитал пойдет на развитие сектора цифровой экономики и поддержит переход страны к новому технологическому укладу, добавляет генеральный директор «Транскрипта», доцент Финансового университета при правительстве Станислав Акулинкин. Кроме того, отмечает он, создается дополнительный спрос на электроэнергию, что подстегнет модернизацию энергетической инфраструктуры. Партнерство с майнинговыми дата-центрами поможет выиграть 2–3 года в мировой гонке искусственного интеллекта, уверен Безделов. Таким образом, резюмирует он, регулирование создаст задел для развития цифровых инноваций в стране.
В практическом аспекте бюджет страны получит дополнительные налоговые поступления и, возможно, источник криптовалютной ликвидности для будущих российских криптобирж, говорит Акулинкин.
«Крупные промышленные майнеры сами давно просились в реестр Минцифры, а у крупных игроков возникли проблемы с налоговой в серии проигрышных дел по отказу в вычете НДС по ввезенным майнинговым машинам», – говорит член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. Мелкий и средний бизнес от принятия закона не в восторге – это дополнительные издержки на обеление и неизбежное повышение налоговой нагрузки, отмечает эксперт. Но на фоне других стран ситуация не такая уж и удручающая, уверен он.
Есть над чем поработать
Правительству еще предстоит определить требования к деятельности операторов майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых ими услуг, порядок ведения реестра и случаи исключения из него, а также ряд других правоотношений, отмечает Безделов. Реализация положений закона на практике требует дальнейших разъяснений для участников рынка практически по каждому из аспектов процесса майнинга, включая добычу, хранение, учет, налогообложение и сбыт продукта майнинговой деятельности, добавляет Акулинкин.
В том числе предстоит разработать справедливые механизмы распределения налоговых поступлений от майнинга, чтобы регион, на территории которого сосредоточены майнинговые мощности, получал налог на прибыль с организаций и налог на доходы физических лиц, оборудование которых расположено в данном субъекте, и это способствовало его развитию, добавляет Семенов.
Определенное беспокойство вызывают положения о предоставлении правительству права устанавливать запрет на майнинг на конкретных территориях в регионах России или в отдельных субъектах Федерации в целом, говорит Огиенко, выражая надежду на то, что такие запреты не придется принимать. «Бизнес всегда готов подставить плечо государству, особенно это касается новой отрасли и особенно в этот непростой для страны период. Ведь не секрет, что законодательство принималось для развития цифровой экономики, практического воплощения сквозных технологий, роста инноваций, повышения эффективности внешней торговли. А не с задачей кого-то ограничить», – считает он.
Еще один вопрос, который стоит прояснить в будущем, – что будет с добытой в России криптовалютой. Де-факто она уже легализована, считает Огиенко, эта деятельность не запрещена законом, просто будут прописаны особенности постановки ее на баланс в качестве актива (товара), естественно имея в виду соблюдение требований для самих субъектов отрасли. «До появления официальных российских криптобирж (или криптобанков) будет непросто придумать иной инструмент обладания криптовалютой именно в России», – резюмирует Акулинкин.