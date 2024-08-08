Президент подписал закон о легализации майнинга в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализирует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.
Закон содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.
17 июля Путин заявил о необходимости законодательного регулирования добычи криптовалют. Он отметил, что майнить можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков.
Согласно утвержденному закону, майнить смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России. Добывать криптовалюту не разрешается индивидуальным предпринимателям, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за экономические правонарушения, против госвласти, а также за ряд других преступлений средней и особой тяжести. Кабмину также дается право установить запрет на майнинг в отдельных субъектах или на отдельных территориях.