Президент подписал закон о легализации майнинга в России

Согласно утвержденному закону, майнить смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России. Добывать криптовалюту не разрешается индивидуальным предпринимателям, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за экономические правонарушения, против госвласти, а также за ряд других преступлений средней и особой тяжести. Кабмину также дается право установить запрет на майнинг в отдельных субъектах или на отдельных территориях.