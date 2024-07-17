Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют

В мае директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов сообщил, что рынок майнинга криптовалют в РФ может увеличиться на 20-40% в 2024 г. По его словам, в 2023 г. рынок майнинга в стране вырос вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.