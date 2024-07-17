Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют
Нужно принять правильные своевременные законодательные решения по вопросам майнинга криптовалют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии: по оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране.
«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, и это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», – подчеркнул Путин.
По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков: если мощности будут «выбраны» майнинговыми фермами, то объекты промышленности, жилья и социальной инфраструктуры столкнутся с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
В апреле в Госдуму был внесен законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.
В мае директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов сообщил, что рынок майнинга криптовалют в РФ может увеличиться на 20-40% в 2024 г. По его словам, в 2023 г. рынок майнинга в стране вырос вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.