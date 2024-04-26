В Госдуму повторно внесут законопроект о регулировании майнинга

В то же время Россия на данный момент занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявлял в апреле замминистра финансов Иван Чебесков. В связи с этим рынок частных цифровых валют нуждается в регулировании со стороны государства, чтобы защитить тех, кто является активными пользователи децентрализованных финансов, отмечал чиновник. Он сообщал, что Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы.