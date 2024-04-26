В Госдуму повторно внесут законопроект о регулировании майнинга

В Госдуму повторно внесут законопроект о регулировании майнингаВ прошлый раз документ был негативно воспринят криптосообществом
Законопроект о майнинге криптовалют будет повторно внесен в нижнюю палату парламента уже сегодня, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В прошлый раз документ о регулировании этой сферы был представлен на рассмотрение ГД, однако комитет по финансовому рынку рекомендовал авторам изменить проект федерального закона.
«Лично для меня легализация оборота криптовалют – вопрос патриотический, потому что это помогает России и ее союзникам обходить несправедливые санкции. Я считаю, что в этих условиях мы обязаны действовать прагматично и делать все, что помогает нашей Родине и нашим гражданам», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.
При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.
Также документ вводит контроль за оборотом цифровой валюты, чтобы ее не могли использовать для легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Для этого майнеров обяжут отчитываться о ее получении и об адресах-идентификаторах. Соответствующий перечень будет вести Росфинмониторинг.
По словам Горелкина, законопроект предполагает возможность наделения правительства РФ правом на запрет майнинга в отдельных регионах. Однако окончательное решение по этой части еще будет обсуждаться.
«С учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию, определяющую условия и рамки этого запрета», – пояснил депутат.
Внесенный в ГД осенью 2022 г. законопроект предполагал, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Документ также вводил запрет рекламы и предложения криптовалют, услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту разрешалось в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима.
Тот законопроект о майнинге был негативно встречен криптосообществом. Как говорилось в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России.
В то же время Россия на данный момент занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявлял в апреле замминистра финансов Иван Чебесков. В связи с этим рынок частных цифровых валют нуждается в регулировании со стороны государства, чтобы защитить тех, кто является активными пользователи децентрализованных финансов, отмечал чиновник. Он сообщал, что Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы.