Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

В Госдуму повторно внесут законопроект о регулировании майнинга

В прошлый раз документ был негативно воспринят криптосообществом
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

 

Законопроект о майнинге криптовалют будет повторно внесен в нижнюю палату парламента уже сегодня, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В прошлый раз документ о регулировании этой сферы был представлен на рассмотрение ГД, однако комитет по финансовому рынку рекомендовал авторам изменить проект федерального закона.

«Лично для меня легализация оборота криптовалют – вопрос патриотический, потому что это помогает России и ее союзникам обходить несправедливые санкции. Я считаю, что в этих условиях мы обязаны действовать прагматично и делать все, что помогает нашей Родине и нашим гражданам», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.

При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.

Также документ вводит контроль за оборотом цифровой валюты, чтобы ее не могли использовать для легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Для этого майнеров обяжут отчитываться о ее получении и об адресах-идентификаторах. Соответствующий перечень будет вести Росфинмониторинг.

По словам Горелкина, законопроект предполагает возможность наделения правительства РФ правом на запрет майнинга в отдельных регионах. Однако окончательное решение по этой части еще будет обсуждаться.

«С учетом рисков для развития майнинговой отрасли мы рассчитываем на определенную дискуссию, определяющую условия и рамки этого запрета», – пояснил депутат.

Внесенный в ГД осенью 2022 г. законопроект предполагал, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Документ также вводил запрет рекламы и предложения криптовалют, услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту разрешалось в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима.

Тот законопроект о майнинге был негативно встречен криптосообществом. Как говорилось в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. 

В то же время Россия на данный момент занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявлял в апреле замминистра финансов Иван Чебесков. В связи с этим рынок частных цифровых валют нуждается в регулировании со стороны государства, чтобы защитить тех, кто является активными пользователи децентрализованных финансов, отмечал чиновник. Он сообщал, что Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных