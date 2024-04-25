Минфин: РФ на третьем месте в мире по объемам майнинга

По словам Чебескова, Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы. Регулирование этой сферы также поможет понять, как работает этот рынок, какова мотивация его участников. Эти наработки, по словам Чебескова, можно будет использовать «для большей цифровизации нашего собственного рынка».