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Минфин: РФ на третьем месте в мире по объемам майнинга

Ведомости

Россия на данный момент занимает третье место в мире по объемам майнинга, рынок частных цифровых валют необходимо регулировать. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках форума «Право цифровой безопасности», передает пресс-служба Минфина.

Замминистра считает, что эта сфера нуждается в регулировании со стороны государства, чтобы защитить тех, кто является активными пользователи децентрализованных финансов.

По словам Чебескова, Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы. Регулирование этой сферы также поможет понять, как работает этот рынок, какова мотивация его участников. Эти наработки, по словам Чебескова, можно будет использовать «для большей цифровизации нашего собственного рынка».

29 февраля Банк России рекомендовал финансовым организациям минимизировать деятельность, связанную с оборотом цифровых валют. В Центробанке отметили, что распространение цифровых валют в РФ сопряжено с высокими рисками для граждан и стабильности финансовой системы. В основе этого – риски вовлечения клиентов финансовых организаций в противоправную деятельность, например, отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Цифровые активы выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, они не могут в полной мере отслеживаться и контролироваться государственными регуляторами.  

Также 29 февраля Минфин поддержал внешние расчеты произведенными в России криптовалютами. Представители министерства сошлись во мнении касательно легализация майнинга и использования полученной посредством майнинга криптовалюты для целей внешней торговли. Вопрос использования ЦФА в трансграничных расчетах обсуждается на верхних уровнях с прошлого года. В конце сентября 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительством в координации с Банком России был подготовлен пошаговый план по созданию такой системы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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